أسباب تلف المقصات.. وكيف تتصرف عند توقف السيارة؟

المقصات هي من أهم الاجزاء في السيارة وهي الهيكل السفلي بكل أجزائه لأنه المسئول عن قطع سير السلامة داخل السيارة ، وهي عبارة عن قطع معدنية مصممة بقياسات محددة ولكن حسب السيارة وعند تلف المقصات سيشعر صاحب السيارة بأعراض ، وهي على النحو التالي .
في البداية هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى تآكل إطارات السيارة ، وهي أبرزها الحمولة الزائدة ، وزيادة ضغط الإطارات ، مع السرعات العالية مع عدم ضبط الزوايا ، وتعتبر هذه الأسباب هي بداية تلف المقصات داخل السيارة .
عند وجود تلف في المقصات سيشعر صاحب السيارة بوجود اهتزاز واضح في عجلة القيادة ، والسبب هو وجود تآكل في طبقات الجلد والإطارات حول الجزء الصلب في المقصات .
من أبرز الاعراض أيضا هو عند ثباتها على طريق بشكل ملحوظ خاصة في وجود السرعات العالية ،أما عند نهاية عمرها الافترضي ستظهر تشققات في الإطارات الخاصة، وسيسمع صاحب السيارة أصوات مزعجة واضحة ، وذلك نتيجة للاحتكاك الموجود في المقصات .
ونصح خبراء السيارات قائدي المركبات إذا تعرضوا لعطل بسبب المقصات على الطريق بالالتزام على الحارة اليمنى ، والتي تعد هي اكثر أمانا في الطريق وتستخدمها السيارات التي تسير بسرعات أقل ممن يسيرون في الحارة اليسرى ، والبحث عن أول ورشة تصليح على الطريق أو الأتصال بالطوارئ للمساعدة .
في البداية هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى تآكل إطارات السيارة ، وهي أبرزها الحمولة الزائدة ، وزيادة ضغط الإطارات ، مع السرعات العالية مع عدم ضبط الزوايا ، وتعتبر هذه الأسباب هي بداية تلف المقصات داخل السيارة .
عند وجود تلف في المقصات سيشعر صاحب السيارة بوجود اهتزاز واضح في عجلة القيادة ، والسبب هو وجود تآكل في طبقات الجلد والإطارات حول الجزء الصلب في المقصات .
من أبرز الاعراض أيضا هو عند ثباتها على طريق بشكل ملحوظ خاصة في وجود السرعات العالية ،أما عند نهاية عمرها الافترضي ستظهر تشققات في الإطارات الخاصة، وسيسمع صاحب السيارة أصوات مزعجة واضحة ، وذلك نتيجة للاحتكاك الموجود في المقصات .
ونصح خبراء السيارات قائدي المركبات إذا تعرضوا لعطل بسبب المقصات على الطريق بالالتزام على الحارة اليمنى ، والتي تعد هي اكثر أمانا في الطريق وتستخدمها السيارات التي تسير بسرعات أقل ممن يسيرون في الحارة اليسرى ، والبحث عن أول ورشة تصليح على الطريق أو الأتصال بالطوارئ للمساعدة .