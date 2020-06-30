علامات تلف مقصات السيارة وطرق العلاج

المقصات كما نعلم مصنوعة من الحديد و الحديد معدن صلب جدا و يجب تغليفة بالكاوتش ليكون اكثر مرونة و يعمل هذا الكاوتش على تماسك المقصات والربط بينها و قطع الكاوتش هذة تتلف مع مرور الوقت لانتهاء صلاحيتها و بفعل الحرارة العالية و ظروف التشغيل الشاقة .







تلف كاوتش المقصات يؤثر بالسلب علي ثبات السيارة خصوصا مع استخدام الفرامل لذلك يجب فحص المقصات بصورة مستمرة مع الفحص الدوري للسيارة، والتأكد من سلامة الكتوتش الخاص بها و ابرز تلف كاوتش المقصات هي :







2-صدور أصوات غريبة من الإطارات .









4- حدوث تآكل في الإطارات.



