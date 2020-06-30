علامات تلف مقصات السيارة وطرق العلاج

تعتبر عفشة السيارة من اهم الاجزاء التي تعتمد عليها لتفادي المطبات دون ضرر وتساهم في ثبات السيارة علي السرعات العالية و في المنعطفات و من اكثر الاشياء اهمية في العفشة هي المقصات والتي لها دور رئيسي في الحفاظ على ثبات السيارة و تقوم بالربط بين شاسية السيارات والإطارات و تعمل على تحديد ميل الإطارات وتحديد الحركات الترددية للتكيف مع الطريق و ظروف التشغيل .
1-عدم ثبات السيارة خاصة عند السير على سرعات عالية .
المقصات كما نعلم مصنوعة من الحديد و الحديد معدن صلب جدا و يجب تغليفة بالكاوتش ليكون اكثر مرونة و يعمل هذا الكاوتش على تماسك المقصات والربط بينها و قطع الكاوتش هذة تتلف مع مرور الوقت لانتهاء صلاحيتها و بفعل الحرارة العالية و ظروف التشغيل الشاقة .
تلف كاوتش المقصات يؤثر بالسلب علي ثبات السيارة خصوصا مع استخدام الفرامل لذلك يجب فحص المقصات بصورة مستمرة مع الفحص الدوري للسيارة، والتأكد من سلامة الكتوتش الخاص بها و ابرز تلف كاوتش المقصات هي :
1-عدم ثبات السيارة خاصة عند السير على سرعات عالية .
2-صدور أصوات غريبة من الإطارات .
3- ارتجاج واهتزاز الدركسيون .
4- حدوث تآكل في الإطارات.
5- عدم اتزان أنظمة التعليق.