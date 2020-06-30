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سيارات

علامات تلف مقصات السيارة وطرق العلاج

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:32 م
مقصات السيارة
مقصات السيارة
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اشرف عطية
تعتبر عفشة السيارة من اهم الاجزاء التي تعتمد عليها لتفادي المطبات دون ضرر وتساهم في ثبات السيارة علي السرعات العالية و في المنعطفات و من اكثر الاشياء اهمية في العفشة هي المقصات والتي لها دور رئيسي في الحفاظ على ثبات السيارة و تقوم بالربط بين شاسية السيارات والإطارات و تعمل على تحديد ميل الإطارات وتحديد الحركات الترددية للتكيف مع الطريق و ظروف التشغيل .

المقصات كما نعلم مصنوعة من الحديد و الحديد معدن صلب جدا و يجب تغليفة بالكاوتش ليكون اكثر مرونة و يعمل هذا الكاوتش على تماسك المقصات والربط بينها و قطع الكاوتش هذة تتلف مع مرور الوقت لانتهاء صلاحيتها و بفعل الحرارة العالية و ظروف التشغيل الشاقة .

تلف كاوتش المقصات يؤثر بالسلب علي ثبات السيارة خصوصا مع استخدام الفرامل لذلك يجب فحص المقصات بصورة مستمرة مع الفحص الدوري للسيارة، والتأكد من سلامة الكتوتش الخاص بها و ابرز تلف كاوتش المقصات هي :

1-عدم ثبات السيارة خاصة عند السير على سرعات عالية .

2-صدور أصوات غريبة من الإطارات .

3- ارتجاج واهتزاز الدركسيون .

4- حدوث تآكل في الإطارات.

5- عدم اتزان أنظمة التعليق.



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