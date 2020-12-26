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أخبار العالم

لا تصيب الشخص مرتين.. السعودية تعلن مفاجأة سارة بشأن سلالات كورونا الجديدة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:07 م
السعودية: سلالة كورونا
السعودية: سلالة كورونا الجديدة ليست أكثر ضراوة
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قسم الخارجي
أكدت وزارة الصحة السعودية أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا، لا تصيب بالمرض الشديد، ونادرًا ما تصيب الشخص مرتين.

وقال الدكتور عبد الله عسيري  وكيل وزارة الصحة السعودية المساعد للصحة الوقائية، وكيل وزارة الصحة السعودية المساعد للصحة الوقائية، إن سلالة كورونا الجديدة ليست أكثر شدة من السلالات السابقة.

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وأضاف في مقطع فيديو نشرته الصحة السعودية أن "فيروسات كورونا نادرًا ما تصيب الشخص مرتين"، مضيفا أن الأجسام المناعية التي يطورها الجسم قادرة على منع الإصابة الثانية لفترة قد تصل إلى 5 أشهر.

وذكر المسؤول السعودي أن تحور فيروس كورونا لن يغير في قدرته على إصابة الإنسان بالمرض الشديد، وتابع "لا يبدو أنه أكثر ضراوة من السلالات السابقة التي ترصد في بقية فيروسات كورونا".

ووصل عدد الاإصابات بفيروس كورونا في السعودية إلى 362066 حالة، في حين بلغ العدد الكلي للوفيات 6176 حالة.
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ودعت الصحة السعودية المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات مع غسل اليدين بالماء والصابون، للحد من تفشي العدوى.
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