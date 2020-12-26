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فن

بإطلالة شتوية.. أحدث ظهور لـ هند عبد الحليم

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:38 م
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
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محمد بدران



نشرت الفنانة هند عبد الحليم صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت هند عبد الحليم في الصور بإطلالة شتوية، حيث ارتدت جاكيت رمادي فرو، وعلقت علي الصورة قائلة "ابق أمنا"

جدير بالذكر أن هند عبد الحليم عرض لها مؤخرا، الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات". 

الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة، وإخراج مصطفى أبو سيف.

وقدمت هند عبد الحليم في رمضان عام 2016 أربعة مسلسلات، هي: "فوق مستوى الشبهات" بطولة يسرا، أحمد حاتم ونجلاء بدر وإخراج هاني خليفة، و"بنات سوبر مان" مع ريهام حجاج، شيري عادل، يسرا اللوزي وإخراج حسام علي، و"راس الغول" مع محمود عبدالعزيز، ميرفت أمين، فاروق الفيشاوي وإخراج أحمد سمير فرج، و"الميزان" مع غادة عادل، أحمد فهمي وباسل خياط وإخراج أحمد خالد موسى.


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