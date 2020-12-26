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أخبار البلد

قومى المرأة يهنئ سمر المنوفي لتعيينها مديرا للنيابة الإدارية للتموين

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:51 م
صدى البلد
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أمل مجدى
هنأ المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته واعضائه، المستشارة سمر عصام الدين المنوفي، بمناسبة صدور قرار من المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتعيينها مديرًا للنيابة الإدارية للتموين بالقاهرة.

واعربت الدكتورة مايا مرسي عن  بالغ سعادتها وفخرها بقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية، مشيرة الى ان ذلك يعد استمرارا لدعم المرأة، لتوليها المناصب القيادية داخل النيابة الإدارية، وترسيخ دورها فى العمل القضائي.

وأكدت ان هذا الاختيار  يعد دليلًا على كفاءتها وتاريخ عملها المشرف وتحملها المسئولية خلاله، داخل أروقة النيابة الإدارية  ، متمنية لها المزيد من النجاح والتوفيق فى هذه المهمة الجديدة.
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