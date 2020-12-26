قومى المرأة يهنئ سمر المنوفي لتعيينها مديرا للنيابة الإدارية للتموين

هنأ المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي ، وجميع عضواته واعضائه ، المستشارة سمر عصام الدين المنوفي، بمناسبة صدور قرار من المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتعيينها مديرًا للنيابة الإدارية للتموين بالقاهرة.





واعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية، مشيرة الى ان ذلك يعد استمرارا لدعم المرأة، لتوليها المناصب القيادية داخل النيابة الإدارية ، وترسيخ دورها فى العمل القضائي.



