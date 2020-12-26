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رياضة

التعادل السلبي يحسم مواجهة فولهام وساثهامبتون بالبريميرليج

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:47 م
صدى البلد
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القسم الرياضى
انتهت مواجهة فولهام وساوثهامبتون بالتعادل السلبي، والتي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي. وأقيمت المباراة على ملعب فولهام مساء اليوم في الساعة 5 بتوقيت القاهرة.

وفشل الفريقان في تسجيل أي هدف طوال اللقاء، وألغت تقنية الفيديو "فار" هدفا لصالح ثيو والكوت لاعب ساوثهامبتون في الدقيقة 86.

وأشرك مدرب فولهام مهاجمه ميتروفيتش في الدقيقة 83 بأمل تعزيز الخط الهجومي وخطف هدف الفوز لكن المهاجم الصربي لم ينجح في تسجيل هدفا بمرمى ساوثهامبتون.

وبهذا التعادل أصبح رصيد ساوثهامبتون 25 نقطة في المركز الثامن، بينما رفع فولهام رصيده إلى النقطة 11 في المركز الثامن عشر.

ومن المقرر أن يلتقي فولهام في المواجهة المقبلة مع توتنهام يوم الأربعاء المقبل، بينما سيلعب ساوثهامبتون مع وست هام يوم الثلاثاء المقبل.
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