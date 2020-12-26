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رياضة

مختار مختار: التعثر والضغط سبب إهدار العديد من الفرص أمام المقاولون

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:04 م
مختار مختار
مختار مختار
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حسام الحارتي
أكد مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي أنه تم إهدار العديد من الفرص خلال مواجهة المقاولون العرب .

وقال مختار مختار في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس":" لاعبو الانتاج الحربي تسببوا في إهدار العديد من الفرص ونأمل في مواصلة الفوز".

وتابع:" بداية الإنتاج الحربي للموسم الحالي في الدوري المصري كانت متعثرة وتسببت في ضغط كبير على الجهاز الفني واللاعبين".

وانتهت أحداث المباراة التي جمعت الانتاج الحربي والمقاولون العرب بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب استاد "الأهلي" السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز. 

سجل محمد عبد المجيد لاعب الانتاج الحربي الهدف في الدقيقة 15 من عمر المباراة، بعد عرضية شبراوي الذي اقتنصها عبد المجيد في مرمى ابو السعود حارس المقاولون العرب.

وتصدى أحمد يحيى حارس مرمى الانتاج الحربي لهدفين محققين من لاعبي المقاولون العرب، وخرج بفريقه من المباراة بثلاثة نقاط غالية.

واحتسب ابراهيم نور الدين حكم المباراة ركلة جزاء في الدقيقة 95 من الوقت المحتسب بدل من ضائع لصالح المقاولون العرب، ولكن توقف اللعب أكثر من 5 دقائق لتدخل خاصية الـ VAR،ولكن يتم الغائها وينتهي اللقاء بفوز الانتاج الحربي بهدف دون رد.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الانتاج الحربي الى المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط، بينما يستمر المقاولون العرب في المركز الأخير برصيد صفر نقاط. 

وجاء تشكيل المقاولون كالتالى: حسن شاهين فى حراسة المرمى

رباعى خط الظهر: أمير عابد، خالد الحسينى، فاروقا نور الدين، حسن الشامى.

خط الوسط والهجوم: محمد مجلى، كريم مصطفى، وسيم النغموشى، أحمد شكرى، محمد حمدى زكى، محمد عصام.

كما أعلن مختار مختار المدير الفنى للاتاج الحربى عن تشكيل فريقه والذى جاء كالتالى: أحمد يحيى ، على فتحى ، معاذ الحناوى ، محمد الشبيني ، السيد الشبراوى ، عبد الرحمن شيكا ، محمد بازوكا ، محمد فييرا ، علاء سلامة ، محمد عبد المجيد ، باسم مرسى.
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