وزير التعليم العالي: ربط 115 مستشفى جامعيا في منظومة طبية موحدة





عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، و الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، مؤتمرا صحفيا عقب انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين وذلك اليوم السبت بمركز التدريب الإقليمي (نورياس) التابع لجامعة الفيوم على ضفاف بحيرة قارون.





وقدم الدكتور خالد عبد الغفار الشكر للدكتور أحمد جابر شديد لاستضافة جامعة الفيوم المتميزة لاجتماع المجلس الأعلى للجامعات، مضيفا أنه تم افتتاح عدد من المنشآت الحديثة بجامعة الفيوم التي تشهد تقدما ملحوظا وتتطور بوتيرة متفردة.





وأكد وزير التعليم العالي أن الوزارة اطمأنت إلى اتخاذ جميع الجامعات الإجراءات الاحترازية الموصى بها، كما استكملت المستشفيات الجامعية كافة استعداداتها من تشكيلات الفرق الطبية وأطقم التمريض وتوافر كافة الأدوية والتحاليل الطبية، مضيفا أنه تم ربط ١١٥ مستشفى جامعي على مستوى الجمهورية في منظومة طبية وخدمية موحدة، ومشيرا إلى أنه يتم التنسيق بشكل دوري مع إدارات ومستشفيات وزارة الصحة المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.





وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أنه تم الاتفاق مع د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم على نموذج منصة التعليم الإلكتروني الجديدة وأيضا منظومة ميكنة نظم الامتحانات، مشددا على أنه لا صحة لما تم تداوله اليوم حول تأجيل عقد امتحانات منتصف العام الدراسي وأنه سيتم استكمال العام الدراسي مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية مع مراعاة تأجيل الامتحانات للطلاب الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.





كما أعلن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء جامعة الغردقة لتكون رابع جامعة يتم الموافقة على إنشائها في الفترة السابقة بجانب جامعة الأقصر وجامعة الوادي الجديد وجامعة مطروح.









وكان افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقهما الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، عددًا من المنشآت الجامعية الجديدة، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وقام وزير التعليم العالي ومحافظ الفيوم ، بافتتاح مبنى معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم، والذي تبلغ تكلفته 47 مليون جنيه ويتكون من 6 أدوار تشمل 7 قاعات تدريسية وقاعة كبري للمؤتمرات، وهو معهد أكاديمي بحثي يهتم بمجالات عديدة تخدم جميع دول حوض النيل، وتسعى جامعة الفيوم لجعل هذا المعهد واحدًا من المراكز البحثية المتميزة والمتخصصة في قضايا ومشكلات دول حوض نهر النيل.

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كما افتتحا مركز مكافحة الأوبئة وتفشي الأمراض، والذي يعتبر الأول من نوعه بالجامعات المصرية، حيث تم تشكيل فريق من الباحثين المميزين من الكفاءات وتفرغهم لإجراء الأبحاث على الأنظمة التطبيقية محليًا ودوليًا بالتعاون مع المنظمات الرائدة والشهيرة في التعامل مع الأوبئة الصحية والحد من تأثيرها على الصحة والاقتصاد وحياة البشر، على أن يكون هذا المركز هو المحور الرئيس والمرجع لجميع الأنشطة ذات الصلة بمعالجة الأوبئة الميكروبية وتفشي الأمراض.









