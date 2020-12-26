بمشاركة النني.. أرسنال يتقدم على تشيلسي بهدفين للا شيء بالشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة أرسنال وتشيلسي بتقدم الأول بهدفين للاشئ ، في المباراة التي تجمع بين الفريقين حاليًا ، في إطار الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .





وشهدت الدقائق الأولى من المباراة ضغط شديد من جانب الفرقتين محاولا كلا منهما تسجيل هدف وخطف الثلاث نقاط في المباراة .



كما شهدت الدقيقة 20 ، مطالبة من جانب لاعبي البلوز بركلة جزاء للمهاجم ابراهام عقب تدخل عنيف ضده من مدافع ارسنال الا ان الحكم لم يحتسب شئ ويقرر لعب الكرة ركلة ركنية .





واضاع لاكازيت انفراد تام بالمرمى في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول حيث تلقى عرضية من الجانب الأيمن الا انه سقط وهو يسدد الكرة لتذهب بعيدًا وتخرج خارج المرمى .





وفي الدقيقة 33 استطاع الكسندر لاجازيت من تسجيل هدف من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعدما عرقل مدافع تشيلسي الظهير الأيسر لفريق أرسنال .





وقبل لحظات من انتهاء الشوط الأول ، سجل تشاكا هدف رائع من ركلة حرة ، حيث سدد الكرة صاروخية من فوق الحائط البشري لتسكن الشباك .





وشهد تشكيل أرسنال تواجد المصري محمد النني أساسيًا في المباراة التي ستجمع بين الفريقين خلال دقائق .





وجاء تشكيل أرسنال كالتالي :.





حراسة المرمى : لينو









خط الدفاع : تيرني - ماري - هولدينج





خط الوسط : ساكا - تشاكا - النني - بيليرين





الهجوم : مارتينلي - لاكازيت - رووي









بينما جاء تشكيل تشيلسي الإنجليزي كالتالي :.



