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اقتصاد

تقرير|400 ألف جنيه سعر عملة بيتكوين والنحاس سبب الارتفاع..اعرف أكثر

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:41 م
بيتكوين
بيتكوين
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قسم الاقتصاد
ارتفع سعر عملة البيتكوين الرقمية في ختام تعاملات اليوم لأكثر من 25 ألف دولار بما يقترب من 400 ألف جنيه مصرى؛ وذلك للمرة الأولي علي منصة التداول "بيتسامب" في الوقت الذي لم يكن للعملة المشفرة الارتفاع سوي بـ8آلاف دولار فقط  رغم أزمة كورونا العالمية.

بحسب مراقبون فإن القيمة السوقية للعملة الرقمية الأشهر علي مستوي العملات المشفرة وصل لـ70% وسط اضطرابات في أسواق الأسهم
خلال الأربعاء الماضي ارتفعت قيمة العملة الرقمية بيتكوين بنسبة 4.5% مسجلة ما يقارب 20.5 ألف دولار تحت ضغوط طلبات شراء من المستثمرين وتحديدا شركات " مايكروسوفت العالمية، ستاربكس".
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وفي سياق متصل أبرز تقرير صادر عن وكالة بي بي سي، أنه رغم تجنب بعض الاثرياء للاكتتاب في " بيتكوين" إلا أن ارتفاع الطلب علي معدن النحاس بمعدل اقترب من 30% كان سببا في ارتفاع العملة المشفرة لتتجاوز بذلك التداولات علي العملات التقليدية كالدولار واليورو.

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