إصابة ابنه بـ كورونا| خيري رمضان: عايشين مأساة فى البيت

أكد الإعلامي خيرى رمضان، إنه خلال هذا العام تألمت أسر كثيرة، وأبى أن يبتعد إلا وأن يسلمنا لعام جديد بواقع مؤلم، وقال: "عمر ابنى لديه كورونا، وعايشين فى مأساة، وبيتي بقى معسكر وكلنا عملنا مسحات.. وممنوع الاقتراب"، ولكن الأولاد والشباب يرفضوا أن يسمعوا أى كلام، فالأفراح تقام، وأعياد الميلاد،





وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع على قناة «القاهرة والناس»: "كنت فى كفر صقر بالشرقية لتسجيل احدى الحلقات، والناس هناك ماتعرفش حاجة اسمها كورونا.. بيبوسوا وبيحضنوا بعض عادى.. بيقولوا ايه اللى يجيبلنا كورونا.. وعندنا مشاكل كتير".





وقالت كريمة عوض، لدينا أمل بالتعاون بيننا أن نمر هذا العام على خير، وأن نبدأ العام الجديد بأحلام جديدة، و"كورونا مش هزار".