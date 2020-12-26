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فن

توضيح جديد من أيتن عامر بعد هجومها على عفاف شعيب

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:29 م
عفاف شعيب وايتن عامر
عفاف شعيب وايتن عامر
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محمد بدران
نشرت الفنانة أيتن عامر، ‏توضيحا مهما بشأن اختلافها في وجهة النظر مع الفنانة الكبيرة عفاف شعيب، موضحة أن اختلاف وجهات النظر لا يعتبر "خناقة"، وجاء ذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر".

وكتبت "أيتن عامر": "‏توضيح مهم.. انا استخدمت المساحة الصغيرة للاختلاف مع الاستاذة الكبيرة اللى كلنا اتعلمنا منها عفاف شعيب، ولكن هذا لا يقلل من احترامى ليها ولمشوارها الفنى الكبير".

وتابعت "انا بس حبيت اعرض وجهة نظرى انا وكل زوجة مطحونة فى محاولة منى لتشجيع الازواج على مساعدة زوجاتهم مش اكتر (هى مش خناقة)".

كانت الفنانة أيتن عامر انتقدت مؤخرًا تصريح الفنانة القديرة عفاف شعيب بأنها "لا تعتبر الرجل الذي يغسل المواعين لزوجته بأنه رجل".

وكتبت آيتن عامر في تغريدتها على تويتر قائلة: «ايه التصريحات العجيبة دى بس !!! مين قال ان اللى يساعد مراته فى ظل طحنة الدنيا دى يبقى انصاف رجال ؟!! الستات بيشتغلوا  و ينضفوا و يطبخوا و يغسلوا و بليل مبيناموش ساعتين على بعض بسبب نوم الطفل المتقطع ولما الراجل يساعد نقول علية مش راجل !!!!! ايه دة بجد». 

يذكر أن آخر أعمال آيتن عامر مسلسل "فرصة ثانية" وشاركها في بطولة العمل كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل، وإنتاج  تامر مرسي، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير.

وشاركت ايتن عامر في 2017، في بطولة مسلسل "ابن أصول"، مع حمادة ‏هلال، ‏سوزان نجم الدين، محمد ‏نجاتي، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، أحمد حلاوة، أحمد كرارة، حمزة ‏العيلي، ‏وتأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد ‏بكير، ومن إنتاج سينرجي.‏


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