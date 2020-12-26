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رياضة

مصدر بالزمالك: عقوبة مالية في انتظار مصطفى محمد .. شاهد

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:36 م
مصطفى محمد مهاجم
مصطفى محمد مهاجم الزمالك
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القسم الرياضي
كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك، حقيقة توقيع عقوبة أو غرامه مالية على مصطفى محمد مهاجم الفريق، بسبب غيابه عن تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال المصدر إن ما يحدث داخل الفريق هو من ضمن الشئون الداخلية التي تتضمن الانضباط للاعبين ولكن حتي الآن لم يتم توقيع عقوبة رسمية.

وأضاف المصدر أن لجنة الكرة تبحث الأمر وإذا تأكد امتناع اللاعب عن التدريب دون سبب مقنع سوف تطبق غرامة مالية على مصطفى محمد، وفقا للائحة الداخلية للفريق، والتي يعلمها جميع اللاعبين.

وأوضح المصدر ، أنه في حالة تطبيق عقوبة سوف تكون غرامه ولكن لن توقع عليه عقوبات إضافية خارج اللائحة.

وأكمل المصدر أن مصطفي محمد، مهاجم متميز، وابن من أبناء نادي الزمالك، وانتظم اليوم، في التدريبات بصورة طبيعية والا يوجد ازمات كما صدرها البعض عبر السوشيال مديا، ومن حق اللاعب التفكير في مستقبله وطموحاته ولكن أيضا من حق النادي الاحتفاظ بحقه في بقاء الاعب حتي يتوفر بديل ، وان يكون عرض يليق باسم النادي واللاعب .

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