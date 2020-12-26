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السيد القصير: زراعة 500 ألف فدان في سيناء بالمحاصيل الاستراتيجية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:13 م
احمد موسى ووزير الزراعة
احمد موسى ووزير الزراعة
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هاني حسين
قال السيد القصير وزير الزراعة، إنه تم حصر 500 ألف فدان في شمال ووسط سيناء  تمهيدا لزراعتها بالمحاصيل المختلفة .

وأضاف السيد القصير في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تم الاتفاق على 500 ألف فدان في شمال ووسط سيناء وتم اختبار صلاحيتهم  للزراعة وتوفر مصادر المياه لهم ".

وتابع السيد القصير:"  تكلفة الفدان الواحد في سيناء  300 ألف جنيه،  وسوف يتم إنتاج مختلف المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والزيتون، واستصلاح الأراضي في سيناء سيساهم في توفير فرص العمل".

وتابع السيد القصير:"  الري بالتنقيط يسهم في توفير المياه ورفع كفاءة الأرض وتقليل التكلفة وتوفير 30 % من الأسمدة".

وأكمل السيد القصير:"  كمية المياه المقررة للزراعة من آلاف السنوات ثابتة مع الرقعة الزراعية ولدينا 9.4 مليون فدان للزراعة في مصر ".

 ولفت السيد القصير:" لدينا مشاريع قومية للزراعة في مختلف أنحاء الجمهورية مثل سيناء ، ومن اجل مواجهة الزيادة السكانية والتوسع الأفقي وزيادة المحصول لابد من اللجوء إلى محاور اخرى مثل الري الحديث والابتعاد عن الري بالغمر ".
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