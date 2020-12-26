السيد القصير: زراعة 500 ألف فدان في سيناء بالمحاصيل الاستراتيجية

قال السيد القصير وزير الزراعة، إنه تم حصر 500 ألف فدان في شمال ووسط سيناء تمهيدا لزراعتها بالمحاصيل المختلفة .





وأضاف السيد القصير في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تم الاتفاق على 500 ألف فدان في شمال ووسط سيناء وتم اختبار صلاحيتهم للزراعة وتوفر مصادر المياه لهم ".





وتابع السيد القصير:" تكلفة الفدان الواحد في سيناء 300 ألف جنيه، وسوف يتم إنتاج مختلف المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والزيتون، و استصلاح الأراضي في سيناء سيساهم في توفير فرص العمل".





وتابع السيد القصير:" الري بالتنقيط يسهم في توفير المياه ورفع كفاءة الأرض وتقليل التكلفة وتوفير 30 % من الأسمدة".





وأكمل السيد القصير:" كمية المياه المقررة للزراعة من آلاف السنوات ثابتة مع الرقعة الزراعية ولدينا 9.4 مليون فدان للزراعة في مصر ".





ولفت السيد القصير:" لدينا مشاريع قومية للزراعة في مختلف أنحاء الجمهورية مثل سيناء ، ومن اجل مواجهة الزيادة السكانية والتوسع الأفقي وزيادة المحصول لابد من اللجوء إلى محاور اخرى مثل الري الحديث والابتعاد عن الري بالغمر ".