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رياضة

ميسي: جوارديولا ولويس إنريكي الأفضل في مسيرتي

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:17 م
ميسي وجوارديولا
ميسي وجوارديولا
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مجدي سلامة
كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة الإسباني، عن أفضل من عمل معه تدريبيا خلال مسيرته الأسطورية في كرة القدم.

وقال ميسي عبر محطة "لا سيكستا" الإسبانية : "بيب يمتلك شيئا مميزا، يدفعك إلى رؤية الأمور بطريقة مختلفة بأسلوبه للإعداد للمباريات دفاعيًا وهجوميًا، كان يخبرنا عن مفاتيح المباراة بالتحديد وكيف لنا أن نهاجم حتى نفوز".

وتابع : "قضيت وقتا طويلا مع جوارديولا ولويس إنريكي، إنهما الأفضل في مسيرتي، معهما نضجت كرويًا وتكتيكيًا وتعلمت الكثير".

وعن المشاكل التي تعرض لها مطلع الموسم قال: "أنا بخير اليوم، صحيح أنني مررت بوقتٍ صعب في الصيف، وبسبب ما حدث في نهاية الموسم الماضي، وما الى ذلك".

واختتم: "اليوم أنا بخير، أريد القتال للفوز بكل شيء، أشعر بالشغف، أدرك أن النادي يمر بفترة معقدة، لكني أمتلك الرغبة في الفوز".
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