مانشستر سيتي يرتقي للمركز الخامس بعد الفوز على نيوكاسل 2-0

حقق مانشستر سيتي انتصارا ثمينا على حساب نيوكاسل يونايتد ( 2 – 0)، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي.





وسجّل إلكاي جوندوجان الهدف الأول لمانشستر سيتي مستغلا التمريرة الرائعة من رحيم سترلينج في الدقيقة 14.







وفي الشوط الثاني استطاع الجناح فيران توريس تسجيل الهدف الثاني للفريق السماوي عند الدقيقة 55.







ولم يقدم بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي، على مشاركة نجمه رياض محرز، فيما أعطى سيرجيو أجريرو الهداف التاريخي للسماوي بعض الدقائق قبل النهاية.







وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 26 في المركز الخامس، ويبعد بفارق خمس نقاط عن المتصدر ليفربول.





فيما توقف رصيد نيوكاسل يونايتد عند النقطة 18 في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري.







ومن المقرر أن يلتقي مانشستر سيتي في اللقاء المقبل مع إيفرتون بعد غد الإثنين على ملعب جوديسون بارك ضمن مواجهات الجولة الـ 16 من البريميرليج.