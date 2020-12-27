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فن

أخبار الفن .. قرار مفاجئ من رانيا يوسف بعد فيديو مفاتنها .. شريف رمزي يعلن إصابته بـ كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 12:14 ص
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو الآتي:

بعد سيل من الانتقادات والهجوم الشرس الذى واجهته الفنانة رانيا يوسف بسبب تصريحاتها الجريئة، والفيديو الشهير الذى تتغزل خلاله بمفاتنها، قررت بشكل مفاجئ ان تحذف البرومو الخاص بالحلقة، المقرر ان تعرض خلال الايام القليلة المقبلة، وتحديدا بداية العام الجديد. 

أثار فيلم الرسوم المتحركة أو الانيميشن soul حالة من الجدل الواسع حيث حقق إشادة كبيرة فور عرضه امس على منصة "ديزنى بلاس" وذلك بعد أن قررت الشركة المنتجة للفيلم عدم عرضه فى دور العرض بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

استضاف موقع صدى البلد الاخباري، الإعلامية راغدة شلهوب في ندوة تحدثت فيها عن حياتها المهنية والشخصية. 

كشف الناقد الفنى طارق الشناوى عن أفضل عمل درامى عرض خلال هذا العام الذى قارب على الانتهاء خاصة بعد عرض عدد لاباس به منها على مدار 2020، سواء كان خارج السابق الرمضانى او داخله. 

كشف الفنان اشرف زكى نقيب المهن التمثيلية عن موقف النقابة تجاه ما اثير حول الفنانة رانيا يوسف بعد حالة الجدل التى تسببت فيها منذ عرض البرومو الخاص بحلقتها فى احدى القنوات العراقية التى جاء فيه تصريح جريء حول مفاتنها. 

نشر الفنان شريف رمزى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا عبر خاصية الاستورى يعلن فيه إصابته بفيروس كورونا المستجد. 
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