في ندوة صدى البلد | راغدة شلهوب تكشف أجور النجوم.. وسر شكر زينة بعد حلقة أحمد عز

استضاف موقع صدى البلد الاخباري، الإعلامية راغدة شلهوب في ندوة تحدثت فيها عن حياتها المهنية والشخصية.





وكشفت راغدة شلهوب، كواليس 3 برامج قدمتها داخل مصر، و برنامجها الأخير "تحيا الستات"، ولماذا اختارت هذا الاسم والفكرة، ورأيها في البرامج النسوية التي تهاجم الرجال.



وتحدثت راغدة شلهوب عن رأيها في المذيعة رضوى الشربيني، و هل هي منحازة تمامًا للمرأة وضد الرجل في كل المواقف، و سر تفضيلها للبرامج الفنية وهل يمكن أن تختار نوعية أخرى من البرامج.





كما كشفت عن أصعب حلقة قدمتها، وهل كل الفنانين يحصلون على أموال فلكية مقابل الظهور في الحلقة، و هل اعترض أحد ضيوفها على نوعية الاسئلة، وهل هناك أجزاء تم اقتصاصها في المونتاج، و هل هناك فنان بالغ في أجره داخل الحلقة، و هل حدث خلاف مع أحد الضيوف بسبب الاسئلة.