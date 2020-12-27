الزمالك يشترط الحصول على هذا المبلغ لرحيل مصطفى محمد

قال عصام سالم، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، إن إدارة النادي الأبيض وضعت شرطًا وحيدًا للموافقة على رحيل مصطفى محمد خلال يناير المقبل.





وأضاف عصام سالم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" لا زالت الأمور معلقة بخصوص مصطفى محمد، فاللاعب يصر على الاحتراف، فيما يصر الزمالك على الاستمرار لنهاية الموسم، كما أن القيمة المالية التي عرضت مؤخرا لا تتناسب مع إمكانات المهاجم الأفضل في مصر".





وأكد سالم أن الزمالك حال حصوله على 6 ملايين دولار، سيوافق على رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





ويرى سالم، أن الهجوم على مصطفى محمد، من جانب جماهير الزمالك، ليس له مبرر، فاللاعب يحق له التفكير في الاحتراف، وإدارة النادي ترحب بذلك لكن بشروط.





كما تحدث عن ملف تجديد عقد فرجاني ساسي، قائلا :" نعمل على التواصل مع اللاعب لتمديد تعاقده، اقتربنا كثيرا من تنفيذ طلبات اللاعب، وعلى جماهير الزمالك أن تطمئن".





وبخصوص يوسف أوباما، قال: "تم الاتفاق على الخطوط العريضة، بخصوص العقد الجديد، وفي خلال أيام سيتم الإعلان عن بقاء اللاعب بشكل رسمي".





كما أوضح أن هناك جولة جديدة من جانب إدارة النادي حاليا لتعديل عقود الثنائي محمود جنش ومحمود عبدالرازق شيكابالا، وإغلاق هذا الملف تماما.



