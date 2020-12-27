زوجة عبدالرحمن القرضاوي: أناشد كل مصري في الدولة مساعدتي للعودة إلى بلدي.. فيديو

قالت مروة عاشور زوجة عبد الرحمن يوسف القرضاوي، أن الصورة التي يعلمها الناس عن القرضاوي وعائلته مزيفة تماما وخالية من الصحة، لأنهم يقولون ما لا يفعلون.





وأضافت "مروة عاشور" خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر: كل ما اريده هو ان اعود الي مصر ولا اريد من عائلة القرضاوي اى شىء بعد الذي رأيته منهم، وان اعيش في بلدي بجوار اهلي واريد ان يتعلم اولادي في مصر.



