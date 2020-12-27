ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

زوجة عبدالرحمن القرضاوي: أناشد كل مصري في الدولة مساعدتي للعودة إلى بلدي.. فيديو

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:59 ص
القرضاوي
القرضاوي
Advertisements
إبراهيم القادري
قالت مروة عاشور زوجة عبد الرحمن يوسف القرضاوي، أن الصورة التي يعلمها الناس عن القرضاوي وعائلته مزيفة تماما وخالية من الصحة، لأنهم يقولون ما لا يفعلون.

وأضافت "مروة عاشور" خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر: كل ما اريده هو ان اعود الي مصر ولا اريد من عائلة القرضاوي اى شىء بعد الذي رأيته منهم، وان اعيش في بلدي بجوار اهلي واريد ان يتعلم اولادي في مصر.

وتابعت مروة عاشور: أناشد الحكومة المصرية والمواطنين المصريين واي شخص يستطيع مساعدتي ان اعود الي مصر بلا مشاكل مع عائلة القرضاوي ولن احرمه من رؤية أولاده وكل ما اريده هو ان أعيش مثل أي شخص طبيعي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كواليس جلسة مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك قبل نهائي إفريقيا

علاقات جنسية في قطر وتركيا.. فضيحة تطارد عبد الرحمن يوسف القرضاوي.. شاهد

علاقات جنسية محرمة| زوجة ابن القرضاوى تفضحه على الهواء.. وأحمد موسى: اذهبي لـ القنصلية

تداول وفاة يوسف القرضاوي بعد فضيحة زوجة نجله.. وعلماء المسلمين يرد

فضيحة جديدة لـ أردوغان.. تركيا تمنع زوجة نجل القرضاوي من العودة لـ مصر.. فيديو

غامض وعلاقاته النسائية متعددة.. مروة عاشور زوجة عبد الرحمن القرضاوي تفضحه على الهواء..فيديو

ترشيحاتنا

بملابس المنزل .. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

التعليم العالي: حالة واحدة تجعلنا نفكر في الغلق

أستاذ علم الأوبئة: إنكسار الموجة الحالية لكورونا في هذا التوقيت

وزير الرياضة: المستشار عماد عبدالعزيز رئيسًا لنادي الزمالك

إصابة خالد الصاوي بـ فيروس كورونا

خطوة تفصل سيرينو عن الأهلي .. وموليكا يعود للصورة

Advertisements

بسبب فيديو مفاتنها .. قرار جديد من نقابة الممثلين بشأن رانيا يوسف

اشتباكات عنيفة في حفل عمر كمال بالرحاب.. شاهد

لهذا السبب.. زيادة سعر تذكرة دخول حديقة الحيوان 13 ضعفا يوم الثلاثاء

التعليم العالي: حالة واحدة تجعلنا نفكر في الغلق

محافظ الغربية يقرر غلق الأسواق اليومية شهرًا لمواجهة كورونا

أخبار النادي الأهلي: إصابة نجم الفريق.. وتعافي موسيماني والثلاثي المصاب.. الخطيب يصل دبي لاستلام جائزة نادي القرن

محمد فاروق: أوباما وقع لـ بيراميدز بسبب طارق حامد

مدير قصر العيني الفرنساوي: زيادة إصابات الأطفال في موجة كورونا الثانية

ارتفاع الإصابات وتراجع الوفيات .. الصحة تصدر البيان اليومي لفيروس كورونا

مخترع لقاح كورونا يحسم الجدل حول أعراضه الجانبية ويوجه تحذيرا لمتلقي الدواء

بديل للمضاد الحيوي .. 3 مكونات طبيعية لتقوية المناعة والحماية من البرد

قالوا لـ صدى البلد | مصدر: عمرو دياب انفصل عن دينا الشربيني نهائياً.. طارق الشناوي: الاختيار أفضل عمل في 2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند .. أجرأ إطلالات عرضت هنا شيحة للانتقاد

اكتشاف معدن مذهل داخل صخرة عمرها 220 عامًا.. صور

بعد تصدرها تريند جوجل .. أجمل 10 صور لـ يسرا اللوزى تكشف عن أنوثتها