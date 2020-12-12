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أخبار العالم

فضيحة جديدة لـ أردوغان.. تركيا تمنع زوجة نجل القرضاوي من العودة لـ مصر.. فيديو

السبت 12/ديسمبر/2020 - 02:47 م
القرضاوي
القرضاوي
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سمر صالح
نشرت زوجة نجل شيخ الإرهاب "يوسف القرضاوي" وتدعي "مروة" مقطع فيديو على منصة يوتيوب تكشف خلالها فضائح جماعة الإخوان الإرهابية فى الخارج.
 
وكشفت "مروة" فضيحة جديدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتتمثل فى منعها من العودة لـ مصر برفقة أولادها رغم أن أوراقها سليمة لكن المسؤولين بمطار إسطنبول منعوها من السفر واحتجزوها داخل المطار أكثر من 3 ساعات.

وقالت "مروة" وهي منهارة من البكاء: "حياتي بتنتهي ولا أعلم لماذا يتم منعي من العودة إلى وطني.. أعيش ظروف صعبة جدًا ولا استطيع توفير الطعام لأطفالي".

وأكدت "مروة" خلال مقطع فيديو آخر أنها طلبت الطلاق من زوجها عبد الرحمن، نظرًا لعلاقاته النسائية الكثيرة وفضائحه الجنسية في تركيا وقطر.

وتابعت "مروة" أن زوجها  لديه علاقات جنسية محرمة بشكل غير طبيعي مؤكدة أنه أدمن تلك العلاقات مشيرة إلى أنه طلب منها شيك بـ10 ملايين دولار مقابل طلاقها وعودتها لـ مصر والا سيقوم بقتلها وتشوية سمعتها.

وناشدت "مروة" الحكومة المصرية ومنظمات حقوق الإنسان، لتخليصها وبناتها من زوجها الإخواني.
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