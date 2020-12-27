دايو لانوس سيارة تعلق بها المصريون على مدار 23 عاما

معروف دائما عن المصريين تعلقهم بفئة معينة من السيارات خاصة إن كانت تلك السيارة عاصرت معهم ذكرياتهم واحداثهم على مدار سنوات كثيرة ،ومن بين هذه السيارات دايو والتي تعتبر واحدة من أولى السيارات السيدان الإقتصادية في مصر .
وكانت تتميز هذه السيارة بالاناقة والالوان المميزة والسعر والمنخفض وتم استخدامها باكثر من طريقة سواء ملاكي أو أجرة .
كان ظهور دايو لاول مرة في مصر عام 1997 و كان أسمها في ذلك الوقت دايو لانوس وظل هذا الموديل حتى عام 2000 وكانت تنافس دايو في هذا الوقت هيونداي الكورية ،ولكن تميزت دايو لانوس بناقل حركة وأتوماتيك على عكس موديلات أخرى في نفس سعرها ، إلا ان قامت دايو بتعديل على شكل لانوس وظلت السيارة في الشوارع المصرية حتى عام 2008 .
وبالنسبة لمواصفات السيارة فهي تتمتع بمحرك مميز عمل في الكثير من السيارات التابعة لجنرال موتور مثلل اوبل أسترا ، وفيكترا موديل 95 ، ويمتاز محرك دايو لانوس بمحرك رباعي الإسطوانات أحادي الكامة بسعة 1300 إلى 1500 سي سي ، وهو معروف عنه سهولة الصيانة ، ويعطي قدرة من 75 إلى 86 حصان ، بالإضافة إلي وجود محرك ثنائي الكامة بـ 16 صبابو وبسعة من 1500 إلى 1600 سي سي ، وقدر 106 حصان ،نظام تغذية الوقود عن طريق الحقن الإلكتروني.
وكانت تتميز هذه السيارة بالاناقة والالوان المميزة والسعر والمنخفض وتم استخدامها باكثر من طريقة سواء ملاكي أو أجرة .
كان ظهور دايو لاول مرة في مصر عام 1997 و كان أسمها في ذلك الوقت دايو لانوس وظل هذا الموديل حتى عام 2000 وكانت تنافس دايو في هذا الوقت هيونداي الكورية ،ولكن تميزت دايو لانوس بناقل حركة وأتوماتيك على عكس موديلات أخرى في نفس سعرها ، إلا ان قامت دايو بتعديل على شكل لانوس وظلت السيارة في الشوارع المصرية حتى عام 2008 .
وبالنسبة لمواصفات السيارة فهي تتمتع بمحرك مميز عمل في الكثير من السيارات التابعة لجنرال موتور مثلل اوبل أسترا ، وفيكترا موديل 95 ، ويمتاز محرك دايو لانوس بمحرك رباعي الإسطوانات أحادي الكامة بسعة 1300 إلى 1500 سي سي ، وهو معروف عنه سهولة الصيانة ، ويعطي قدرة من 75 إلى 86 حصان ، بالإضافة إلي وجود محرك ثنائي الكامة بـ 16 صبابو وبسعة من 1500 إلى 1600 سي سي ، وقدر 106 حصان ،نظام تغذية الوقود عن طريق الحقن الإلكتروني.