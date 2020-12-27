ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

دايو لانوس سيارة تعلق بها المصريون على مدار 23 عاما

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
معروف دائما عن المصريين تعلقهم بفئة معينة من السيارات خاصة إن كانت تلك السيارة عاصرت معهم ذكرياتهم واحداثهم على مدار سنوات كثيرة ،ومن بين هذه السيارات دايو والتي تعتبر واحدة من أولى السيارات السيدان الإقتصادية في مصر .

وكانت تتميز هذه السيارة بالاناقة والالوان المميزة والسعر والمنخفض وتم استخدامها باكثر من طريقة سواء ملاكي أو أجرة .


كان ظهور دايو لاول مرة في مصر عام 1997 و كان أسمها في ذلك الوقت دايو لانوس وظل هذا الموديل حتى عام 2000 وكانت تنافس دايو في هذا الوقت هيونداي الكورية ،ولكن تميزت دايو لانوس بناقل حركة وأتوماتيك على عكس موديلات أخرى في نفس سعرها ، إلا ان قامت دايو بتعديل على شكل لانوس وظلت السيارة في الشوارع المصرية حتى عام 2008 .

وبالنسبة لمواصفات السيارة فهي تتمتع بمحرك مميز عمل في الكثير من السيارات التابعة لجنرال موتور مثلل اوبل أسترا ، وفيكترا موديل 95 ، ويمتاز محرك دايو لانوس بمحرك رباعي الإسطوانات أحادي الكامة بسعة 1300 إلى 1500 سي سي ، وهو معروف عنه سهولة الصيانة ، ويعطي قدرة من 75 إلى 86 حصان ، بالإضافة إلي وجود محرك ثنائي الكامة بـ 16 صبابو وبسعة من 1500 إلى 1600 سي سي ، وقدر 106 حصان ،نظام تغذية الوقود عن طريق الحقن الإلكتروني.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. أكثر 5 سيارات مبيعًا في السعودية خلال عام 2020

بسعر 188 ألف جنيه.. مواصفات شانجي M50 S في السوق المصري

طرح أوبل جراند لاند opel grandland 2021 في مصر قريبا.. صور

بالسعر و المواصفات.. مقارنة بين وحوش ميتسوبيشي «اكسباندر» و«اكليبس» 2021 .. صور

لو عايز عربية رخيصة .. أفضل 5 سيارات يبدأ سعرها بـ100 ألف جنيه.. صور

لمحبي العربيات العائلية.. أرخص سيارات SUV في السوق المصري

ترشيحاتنا

استشاري يكشف مفاجأة عن أشعة الصدر للتأكد من كورونا.. فيديو

اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب .. لا يخلو من هذه الأدعية

أخبار الفن .. قرار مفاجئ من رانيا يوسف بعد فيديو مفاتنها .. شريف رمزي يعلن إصابته بـ كورونا

شوبير يزف بشرى للأهلاوية بشأن مصابي كورونا فى الفريق

من غدٍ | الأرصاد: موجة أمطار على البلاد 5 أيام.. وشبورة بالقاهرة

إصابة عماد متعب بفيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان فوق الركبة .. لقاء الخميسي تثير الجدل برفقة زوجها وابنها

بملابس المنزل .. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

احتفالا بالكريسماس.. روبي تثير الجدل بإطلالة جريئة