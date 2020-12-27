وكيل زراعة الشرقية يلقي قصيدة شعر في حفل بلوغ مدير حماية الأراضي سن المعاش.. فيديو وصور

كرَّم المهندس على لاشين، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، المهندس محمد عبدالعزيز عيسى، مدير عام حماية الأراضي بالمديرية، لبلوغه السن القانونية للمعاش.





ووسط إجراءات احترازية نظّمت مديرية الزراعة حفلًا حضره المستشار أحمد دياب، مدير المكتب الفني لوزير الزراعة، والمستشار محمود عطا مدير الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة، وعدد من مديري المديرية السابقين على رأسهم المهندس سليمان غيث، والمهندس عبدالله السمكة، والمهندس مجدي سلامة، وحضر كذلك من لجنة الإشراف على حماية الأراضي بوزارة الزراعة المهندسون بكري خطابي، ووليد يونس، وعلى عبدالحفيظ.





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وألقى الضيوف كلمات إشادة بالمهندس محمد عبدالعزيز، لما بذله من جهد وأداء متميز خلال فترة عمله بالمديرية في نطاق عمله بإدارة حماية الأراضي بالمحافظة.





من جانبه تلا المهندس على لاشين، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، آيات من القرآن الكريم في بداية كلمته وأعقبها قصيدة شعر قال فيها: سأكتب ما أشاءُ لمن أشاء.. فحبر قصيدتي والكبرياء .. سأكتب للشهادة دون أجر.. وأجر المخلصين هو الغذاء... وأكتب للرجال قصيد عز.. لهم مني السماحة والسخاء.. سأكتب ما أشاء..... إلى نهاية القصيدة التي ختمها بأبيات "هيا إيه كلمة معاش" .





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من جانب آخر كان قد استعرض المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية تقريرًا عن إنجازات إدارة التدريب والتي نظمت العديد من الدورات التدريبية والندوات التوعوية للمهندسين الزراعيين والعاملين والمزارعين للنهوض بالمحاصيل الزراعية الصيفية والشتوية وزيادة انتاجيتها وكذلك طرق مكافحة الآفات الزراعية وزيادة الإنتاج الحيواني كالآتي:





* تنفيذ 4 دورات تدريبية للمهندسين الزراعيين بالمديرية والإدارات الزراعية بنطاق المحافظة فى مجال "الغذاء الصحى الامن – التداول الأمثل لثمار الخضر والفاكهة – الأنظمة الحديثة فى إدارة مشروعات الإنتاج الحيواني – المكافحة البيولوجية".





* تنفيذ 6 دورات تدريبية بكلية الزراعة وديوان المديرية طبقا لبروتوكول التعاون مع كلية الزراعة بجامعة الزقازيق في مجال طرق حفظ الاغذية والاضافات الغذائية واضرارها على الصحة – التنمية الريفية المستدامة وتغير المناخ – الزيوت لغذائية واضرارها – زراعة وانتاج عيش الغراب – تطوير نظم الرى – ترشيد استخدام المبيدات.





* تنفيذ 15 دورة للإداريين والمهندسين بمديرية التنظيم والإدارة.





* تنفيذ 70 ندوة إعلامية بمجمع إعلام الزقازيق – مركز النيل للإعلام للمهندسين والمزارعين.





* تنفيذ 20 ندوة بديوان عام المديرية والإدارات الزراعية بنطاق المحافظة فى مختلف المجالات لتوعية العاملين وإمدادهم بمعلومات عن ( الأمراض الفيروسية وطرق الوقاية منها – طرق وقاية الأطفال من التقزم – كيفية تقديم الدعم النفسى لمرضى سرطان الثدى – أهمية المشاركة بالحملات القومية والمبادرات الصحية .





* تنفيذ العديد من الندوات والدورات التدريبية للعاملين بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومركز التدريب الاداري بالمحافظة.



