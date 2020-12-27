ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لجميع الأعمار.. تمارين رياضية لتقوية عضلات القدم.. فيديو

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:43 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
Advertisements
فرح علاء الخولي
قدمت فالنتينا مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية في مجموعة فنادق كليوباترا، تمارين رياضية مفيدة لتقوية عضلات القدمين من أجل التخلص من الدهون، والحفاظ على تناسق شكل الجسم، وتساعد تلك التمارين على تناسق شكل عضلات الجسم بشكل جيد، وتقوية عضلات القدم.

وتعد هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم، وقد عرضها برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، وتعتبر مهمة للقلب والجسم بالكامل.

وأشارت إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وأوضحت أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بتمارين تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لمختلف الأعمار.. تمارين رياضية لتقوية عضلات الجسم.. فيديو

لمختلف الأعمار.. تمارين رياضية لتقوية عضلات الظهر.. فيديو

لمختلف الأعمار.. تمارين رياضية لإنقاص الوزن وتقوية العضلات.. فيديو

لمختلف الأعمار.. تمارين رياضية لإنقاص الوزن وتقوية العضلات.. فيديو

تمارين رياضية من صباح البلد لتقوية عضلات الظهر .. فيديو

لمختلف الأعمار.. تمارين رياضية لتقوية العضلات.. فيديو

ترشيحاتنا

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة وست بروميتش في البريميرليج

ترامب يبدأ الانقلاب على نتائج الانتخابات ويطالب الجمهوريين بالقتال والتصعيد

من منزلها.. درة تحتفل بالكريسماس على طريقتها الخاصة

فريق الزمالك يتوجه إلى الإسكندرية عقب مران اليوم لمواجهة سموحة

بعد إصابة 5 موظفين .. قرار جديد فى اتحاد الكرة لمواجهة فيروس كورونا

أدعية وقت الفجر مستجابة .. 7 أسباب تجعلك حريصا عليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوانين ايفل.. أشهر 10 مقولات لساحر الحديد مؤسس أشهر برج في العالم

أول رسالة من الفضائيين إلى الأرض .. مشروع بحثي يلتقط إشارة غريبة

يزيد من الرغبة الجنسية.. 7 فوائد للجسم عند تناول الرمان