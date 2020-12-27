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رياضة

الخطيب يتسلم جائزة تتويج الأهلي بنادي القرن الأفريقي بدبي.. اليوم

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:53 ص
الخطيب
الخطيب
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عبد الحكيم أبو علم
يتسلم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اليوم الأحد، جائزة جلوب سوكر في دبي عن تتويج الأهلي بجائزة نادي القرن الأفريقي وأكثر نادي تتويجًا بالبطولات في الشرق الأوسط.


وكان الخطيب غادر ظهر أمس، السبت، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور الحفل الذي سيقام مساء اليوم بناءً على الدعوة التي تلقاها.


ويتسلم محمود الخطيب جائزة النادي الأهلي، في حضور كوكبة من كبار مسئولي ونجوم كرة القدم في العالم، الذين تم توجيه الدعوة إليهم بهذه المناسبة.


وكان رئيس الأهلي المصري تلقى خطابًا من مؤسسة «جلوب سوكر» في دبي قبل عشرة أيام، تدعوه للاحتفالية الكبرى التي سوف تقيمها بحضور نجوم الكرة العالمية، ووافق على قبول الدعوة.

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