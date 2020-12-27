سفير مصر في طوكيو من جامعة هيروشيما: التعليم التكنولوجي ركن أساسي لتحقيق السلام

شارك أيمن كامل، سفير مصر في طوكيو، في فعاليات إطلاق برنامج التبادل الطلابي بين جامعة "هيروشيما"، وعدد من جامعات مصر ومالاوي وزامبيا، في إطار مشروع Inter-University Exchange Project الذي ترعاه وزارة التعليم اليابانية MEXT منذ عام 2011، بغرض تشجيع الجامعات اليابانية على التعاون مع نظيراتها في أفريقيا.





وبحسب يبان، الأحد، ألقى السفير المصري كلمة بهذه المناسبة تناول خلالها الرؤية المصرية بشأن تعزيز أوجه التعاون الأكاديمي مع الشركاء الدوليين كافة ومن بينهم اليابان، وكذا ما يمثله البرنامج الجديد من إضافة على صعيد العلاقات المتميزة بين الجانبين المصري والياباني فيما يتعلق بالمجال الثقافي والبحث العلمي وبناء القدرات، ولاسيما أن جامعة "هيروشيما" تعد واحدة من أعرق الجامعات اليابانية التي تأسست منذ عام 1949.





وذكر السفير أن التعليم والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا الحديثة تمثل أركانًا أساسية لإرساء مفاهيم السلام والاستقرار والتنمية والازدهار. كما أن البرنامج يأتي في إطار كونه أحد النتائج التي تحققت بناء على تطبيق مخرجات قمة التيكاد السابعة التي انعقدت باليابان في أغسطس 2019 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أكد إعلانها الختامي على تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر واليابان وأفريقيا في شتى القطاعات.





وشهدت مراسم إطلاق برنامج التبادل الطلابي مشاركة كل من رئيس جامعة "هيروشيما" البروفيسور "ميتسو أوتشي" وكبار مسئولي الجامعة، إلى جانب سفير مالاوي باليابان، والمستشار السياسي لسفارة زامبيا، فضلًا عن د. هاني الشيمي المستشار الثقافي لمصر في طوكيو ود. هانم أحمد.