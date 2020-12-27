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فن

بعد مهاجمتها لـ أصالة.. زوجة طارق العريان الأولى تعلن تعرضها لتهديدات

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:31 ص
اصالة و طارق العريان
اصالة و طارق العريان
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شروق ابراهيم
خرجت الزوجة الأولى للمخرج طارق العريان، هالة العتال، عن صمتها مجددا على غرار أزمة أصالة مع "العريان" للكشف عن تعرضها لتهديدات على مدار اليومين الماضيين بعد مهاجمتها للفنانة السورية. 

وكتبت هالة العتال عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "طيب أنا نزلت تاني البوست بتاعي، لأني مش بخاف وأنا اتعرضت لتهديد، وكمان الناس اللي دخلت على صفحتي بكلام عني، وعن ابني، وعن أبوه، حاجة مش طبيعي، عشان كده أنا كلمت المحامي وهتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت، وهقول كلمة بس النهايات أخلاق".

وكانت هالة العتال دافعت عن طارق العريان بعد هجوم أصالة عليه عقب أول ظهور له مع حبيبته الموديل "نيكول سعفان"، واتهمت أصالة بأنها ظلمت نجلها وحاولت إبعاده عن والده. 

وكتبت هالة العتال: "دي أول مرة ممكن أرد فيها، الصورة قاسية عليكي، طيب أنا لما كنت بشوف ألف صورة، وابني مش موجود فيها، يا ترى إحساسي كان إيه؟ كان أكتر من قاسي كان مقهور، طيب لما كنتي بتكتبي العيلة وابني مش موجود فيها، إحساسه هو كان إيه؟ أولادك عندهم أب، أيمن الذهبي حي يرزق، لكن ابني كان عنده أب واحد بس، وللأسف مش هقدر أقول تفاصيل، طيب لما كنا بنحاول نتكلم كان ردك إيه، يا ترى قاسي، ولا حنون زي ما أنتي دلوقت".

وأضافت: "الجواز والحب والعشرة في تفاصيل محدش يقدر يعرفها، طيب مفكرتيش في يوم من الأيام أن ممكن الأب يشتري ابنه اللي من دمه، ويرفض الظلم، طيب مفكرتيش أن في نفسية ولد، ممكن تتدمر، طيب دلوقت أولادك زعلانين من الكسرة، طيب يتكلموا معاه ليه لحد دلوقت، أرجوكي كفاية في أولاد وأنا من حقي أدافع عن ابني اللي نفسيته بقت مش حلوة، من كتر الحرب على أبوه، كفاية، بعد الانفصال اللي كنت بتمنى استمراره ليكم وربنا يشهد عليه".

وتابعت: "بس ده نصيب، الأهم دلوقت الأولاد، كفاية تشهير في طارق، هو مش خاين وأنت عارفة ده كويس جدا والأهم من الراجل دلوقت الأولاد بس، بلاش نشوه الصورة، وهو حر وأنتي عيشتي معاه ١٣سنة وأنا عشت ١٠سنين، ومعملتيش أي حاجة من دي عمري، لأن الأهم كان ابني مش أنا، أرجوكي كفاية من فضلك، لأن طارق أحسن أب في الدنيا مع أولاده وأنتي عارفة ده كويس".

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