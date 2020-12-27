مع زيادة انتشار فيروس كورونا.. 3 كليات بجامعة القاهرة تتيح إمكانية الدراسة أونلاين

لذلك يقوم موقع "صدى البلد" بنشر الكليات التي توسعت في الدراسة الأونلاين:

- كلية الآثار



أشار عميد كلية الآثار إلى أنه تم تفعيل هذا القرار، حفاظًا على صحة الطلاب، وعدم التجمعات دون داعٍ وباقي المقرر الخاص بهذا الفصل لا يحتاج إلى حضور في مقر الكلية.

وأوضح "رجب" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن الكلية انتهت من الجزء الحضوري من المقررات الدراسية، والتي تحتاج لحضور الطالب داخل مقر الكلية والمعامل الخاصة بها.

قال الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، إنه سيتم إجراء باقي المقررات الدراسية للفصل الدراسي الأول (أونلاين) من خلال منصة التعليم الإلكتروني الخاصة بالكلية (بلاك بورد) حتى آخر الشهر الجاري.

- كلية الإعلام



قالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام، إن مجلس جامعة القاهرة اعتمد أمس قرار الكلية بشأن إجراء اختبارات الفصل الدراسي الأول (أونلاين)، موضحة أن القرار وجد تأييدا كبيرا من جانب الطلاب، بعد أن تم إجراء استطلاع رأي لهم والغالبية العظمى منهم جاءت مؤيدة لهذا القرار.





وأضافت "مصطفى" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أنه تم اتخاذ هذا القرار حفاظا على سلامة وصحة الطلاب خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا، نظرًا لتزايد الحالات ومراعاة الإجراءات الاحترازية، وبعد أن نجحت تجربة الامتحانات على منصة (البلاك بورد) في امتحانات منتصف الفصل الدراسي، حيث حققت نجاحا ملحوظا في الشعبة الإنجليزية وكذلك مقررات اللغة العربية.





وأشارت عميدة كلية الإعلام إلى أنه تم اعداد مجموعة من ورش التدريب على الامتحانات، سواء للطلاب أو أعضاء هيئة التدريس، وتستمر الكلية في تدريب منتسبيها سواء من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس على استخدام المنصات الالكترونية والتي تقوم بها وحدة التعليم الإلكتروني وسيتم تخصيص فريق للدعم الفني لأعضاء هيئة التدريس للمساعدة إذا لزم الأمر.





وأكدت أنه تم توجيه إدارة رعاية الشباب لمساعدة الطلاب الذين يحتاجون إلى مساعدة للحصول على باقات للإنترنت من خلال صندوق التكافل فور رصدها.





- كلية الهندسة

