محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة وست بروميتش في البريميرليج

يستضيف فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، منافسه وست بروميتش البيون اليوم على ملعب الأنفيلد "معقل الريدز" ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" .





ويسعى فريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني لتحقيق الفوز وحصد الثلاث لمواصلة صدارة جدول الترتيب علي أمل تحقيق لقب بطولة الدورى الانجليزي للمرة الثانية علي التوالي بعدما نجح في تحقيقه الموسم الماضي .





وتنقل قناة beIN Sports HD 1 ، beIN Sports HD 2 احداث مباراة ليفربول ضد وست بروميتش في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.





ومن المتوقع ان يبدأ كلوب اللقاء بتشكيل كالتالي :





حراسة المرمى: أليسون بيكر





الدفاع: ماتيب - فابينيو - روبرتسون- أرنولد





الوسط: نابي كيتا - هندرسون - فينالدوم





الهجوم: محمد صلاح - روبرتو فيرمينو - ساديو ماني





يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدورى الانجليزي برصيد 31 نقطة جمعها من 9 انتصارات و4 تعادلات وخسارة وحيدة





علي جانب آخر يدخل فريق وست بروميتش المباراة على أمل تحقيق نتيجة ايجابية لتحسين مركزه في جدول الترتيب حيث يحتل المركز التاسع عشر برصيد 7 نقاط جمعهم من انتصار وحيد وأربعة تعادلات وخسر 9 مواجهات .





وفي سياق أخر ، كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن ترتيب شارة القيادة في الفريق والتي كانت سر انفجار بركان الغضب لدى اللاعب المصري محمد صلاح وسبب توتر العلاقة بينه وبين الأول .





وقال كلوب في تصريحات عبر صحيفة جارديان البريطانية : "القاعدة في ليفربول أن هناك لجنة تضم 4 لاعبين وهم على الترتيب جوردان هندرسون، جيمس ميلنر، فيرجل فان دايك وجيني فينالدوم، هؤلاء هم قادة الفريق، اذا لم يتواجدوا جميعًا في الملعب، فالعادة أن يتم اختيار اللاعب الذي لعب لمدة أطول في النادي".





وبالنظر لتصريحات يورجن كلوب، نجد أن ترتيب محمد صلاح في حال لم يتم استثناؤه ووضعه ضمن لجنة اللاعبين أو اختياره بشكل مباشر بين قيادة ليفربول رقم 9 بشكل عام ورقم 5 في حال لم يتواجد أي لاعب من الرباعي "هندرسون – ميلنر – فان دايك – فينالدوم" على أرضية الميدان.





وكان صلاح قد غضب من مدربه يورجن كلوب بسبب عدم حصوله على شارة القيادة في مباراة ميتيلاند في دوري ابطال أوروبا وفضل المدرب الألماني إعطاءها للظهير الأيمن للفريق ألكسندر أرنولد وهو ما أوضحه الفرعون المصري خلال حواره مع جريدة أس الإسبانية .



