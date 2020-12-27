برلماني: إسقاط الضريبة العقارية عن الفنادق يساهم في تذليل العقبات بسبب كورونا

أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن إسقاط الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية حتى نهاية أبريل المقبل، مؤكدا أن هذا القرار يؤكد مدى مساندة الدولة المصرية لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة للعبور من أزمة كورونا بنجاح.











وقال "المسعود"، خلال البيان الصادر له، إن مجتمع الأعمال يعتبر شريكًا أصيلًا فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة المعلنة، والتي تحرص الدولة الآن على تنفيذها حتى 2030، ويأتي ذلك بالرغم من تفشي الفيروس كورونا القاتل في البلاد، مما يؤثر بشكل سلبي على قطاع السياحة.









ووصف عضو مجلس النواب، مبادرة إقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة ٥٪ سنويًا بضمانة وزارة المالية بـ" الناجحة" وجاءت في الوقت الصحيح، خاصة أنها تؤكد مدى حرص الدولة على دعم مبادرة إقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة ٥٪ القطاع السياحى، فى مواجهة أزمة كورونا وتذليل أى عقبات، مشيرا إلى أن هذه المبادرة جاءت في التوقيت الصحيح، حيث تساهم فى نجاح كل المبادرات المساندة للمنشآت السياحية والفندقية للحفاظ على العمالة وزيادة الاستثمار في مصر.









وطالب البرلماني الحكومة بوضع آليات جديدة للتعامل مع جميع شركات القطاع الخاص المتأثرة بفيروس كورونا القاتل، للعبور من هذه الأزمة بنجاح.