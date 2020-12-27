قراءة مختصرة للعصر البيزنطي في مصر.. محاضرة بمكتبة الإسكندرية

يأتي ذلك في إطار الفعاليات والأنشطة العلمية والثقافية التي ينظمها المركز .

تتناول المحاضرة قراءة عن تاريخ المسيحية ودخولها إلى مصر على يد القديس مرقص الرسول إلى الإسكندرية.

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تتناول المحاضرة العصر البيزنطي في مصر، وأهم دلالات الحكم، ومدى التأثير العالمي للكنيسة المصرية وليس في الشرق فقط؟ مع استعراض لبعض المفردات القبطية التي ما تزال مستخدمة حتى الان لاسيما فيما يخص التقويم القبطي.”

وقد أعلنت مكتبة الإسكندرية عن استئناف نشاطها كاملًا في كل القطاعات والأنشطة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 13/9/2020 وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.





وقدمت مكتبة الإسكندرية عددًا من الفعاليات "عبر الإنترنت" خلال الفترة الماضية، شملت عددًا من المحاضرات الثقافية، والفعاليات الفنية، والجولات الحية من داخل متاحف ومعارض مكتبة الإسكندرية، وكانت تبث مباشرة على قناة المكتبة على موقع يوتيوب، بالإضافة إلى صفحاتها الرسمية على موقع فيسبوك.





وفي أغسطس، بدأت مكتبة الإسكندرية في شهر أغسطس الماضي إعادة استقبال عدد محدود من روادها من الباحثين دون غيرهم (طلاب الدراسات العليا)، وذلك بعد فترة غلق استمرت لنحو 100 يوم، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.







