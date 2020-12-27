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ثقافة

قراءة مختصرة للعصر البيزنطي في مصر.. محاضرة بمكتبة الإسكندرية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:03 م
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
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أحمد بسيوني
ينظم مركز الدراسات القبطية بقطاع البحث الاكاديمي بمكتبة الإسكندرية رابع محاضرات الموسم الثقافي القبطي، بعنوان "قراءة مختصرة للعصر البيزنطي في مصر"، والتي يحاضر فيها الدكتور خالد غريب، رئيس قسم الآثار اليونانية الرومانية بجامعة القاهرة، وذلك عن طريق البث عن بُعد(Online)، غدًا الاثنين.

يأتي ذلك في إطار الفعاليات والأنشطة العلمية والثقافية التي ينظمها المركز .

تتناول المحاضرة  قراءة عن تاريخ المسيحية ودخولها إلى مصر  على يد القديس مرقص الرسول إلى الإسكندرية.

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تتناول المحاضرة العصر البيزنطي في مصر، وأهم دلالات الحكم، ومدى التأثير العالمي للكنيسة المصرية وليس في الشرق فقط؟ مع استعراض لبعض المفردات القبطية التي ما تزال مستخدمة حتى الان لاسيما فيما يخص التقويم القبطي.”

وقد أعلنت مكتبة الإسكندرية عن استئناف نشاطها كاملًا في كل القطاعات والأنشطة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 13/9/2020 وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقدمت مكتبة الإسكندرية عددًا من الفعاليات "عبر الإنترنت" خلال الفترة الماضية، شملت عددًا من المحاضرات الثقافية، والفعاليات الفنية، والجولات الحية من داخل متاحف ومعارض مكتبة الإسكندرية، وكانت تبث مباشرة على قناة المكتبة على موقع يوتيوب، بالإضافة إلى صفحاتها الرسمية على موقع فيسبوك.

 
وفي أغسطس، بدأت مكتبة الإسكندرية في شهر أغسطس الماضي إعادة استقبال عدد محدود من روادها من الباحثين دون غيرهم (طلاب الدراسات العليا)، وذلك بعد فترة غلق استمرت لنحو 100 يوم، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.


كما عُقد مهرجان الصيف بالمسرح المكشوف خلال الفترة من 15 أغسطس وحتى 29 أغسطس وسط إجراءات احترازية مشددة.
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