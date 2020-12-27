اعتبارا من 3 يناير.. فتح باب التسجيل لتعلم اللغة الكورية للمبتدئين بمعهد سي جونج بالقاهرة

يبدأ معهد سي جونج لتعليم اللغة الكورية بالمركز الثقافي الكوري بالقاهرة في تلقي طلبات الالتحاق بدورة المبتدئين للفصل الدراسي الأول لعام 2021، وذلك اعتبارا من يوم الأحد، 3 يناير المقبل بدءا من الساعة الواحدة ظهرا.





وعلى الراغبين في التسجيل ملء استمارة التقدم المتاحة على الموقع الإلكتروني للمركز الثقافي الكوري وصفحات المركز على مواقع التواصل الاجتماعي، على أن يتم إجراء مقابلة شخصية عن طريق الانترنت للمتأهلين للدورة.

وتستمر الدورة 15 أسبوعًا بدءا من 10 يناير وحتى 22 أبريل 2021 وستكون الدراسة بها أونلاين. وتضم هذه الدورة 4 فصول للمستوى المتوسط و6 فصول لمستوى المبتدئين وفصلين للمستوى التمهيدي.





ويحصل الطالب في نهاية الدورة على شهادة معتمدة من معهد سي جونج معترف بها من جميع دول العالم.





ويقدم معهد الملك سي جونج من خلال فروعه المنتشرة في أكثر من 60 دولة من بينها البحرين والإمارات ومصر، دورات في اللغة والثقافة والتاريخ الكوري.