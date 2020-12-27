شاهد.. منة فضالي تتألق بمكياج صارخ في أحدث ظهور لها

تألقت بمكياج صارخ تميز بالروج الأحمر الذى أبرز ملامحها، واعتمدت على شعرها مجعد بطريقة عصرية وتركته منسدلا على كتفيها.





وكانت قد أعلنت منة فضالى عن انتهاء تصوير مسلسل "سكن البنات" الذى من المتوقع عرضه فى الايام القليلة المقبلة.





وقالت منة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام: "الحمد لله فركش سكن البنات شكرا لكل فريق العمل شكرا المنتج الاستاذ ممدوح شاهين، شكرا استاذي الغالي الاستاذ محمد النقلي، شكرا الكاتب أحمد صبحي، شكرا فريق الإخراج أحمد علاء وداليا وهبة وياسمين شكرا مدير التصوير دكتور شريف هلال ودكتور زكي وعمر ومرام".





وأضافت منة فضالي: "وأخيرا شكرا لنجوم العمل خلف الكاميرا وأمام الكاميرا علي رأسهم الأستاذة وفاء عامر والأستاذة دينا والنجمة أيتن عامر وأصدقائي النجم منذر رياحنة، والنجم محمد نجاتي وحسني شتا وأحمد جمال سعيد".





وتابعت "شكر خاص لزملائي العزاز اللي أتعرفت عليهم في هذا العمل وحبيتهم جدا جدا هاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، وإلهام عبد البديع ودعاء رجب، مبروك يا بنات".

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها بصورة جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث