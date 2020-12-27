غلق وتشميع 16 مركزا للدروس الخصوصية في 3 مراكز بالبحيرة

أكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن اللجان المشكلة قامت بالمرور على مقار الدروس الخصوصية بنطاق مراكز( أبو حمص - كفر الدوار - الرحمانية - رشيد - ايتاى البارود - شبراخيت - التحرير الدلنجات - ادكو - كوم حماده).





ويأتى ذلك في إطار تنفيذًا لقرار اللواء هشام آمنة ـ محافظ البحيرة رقم 354 لسنة 2020 م بتشکيل لجنة على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين في إطار خطة الدولة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد.





وأسفر المرور بمنطقة أرض الاصلاح بنهاية شارع 20 إدارة أبوحمص بالمدينة وتلاحظ وجود 4 مدرسين وتم أخذ إقرارات بعدم إعطاء دروس خصوصية مرة أخرى وغلق المقار الخاصة بهم.





وفى إدارة بندر كفر الدوار تم المرور بمنطقة السناهرة وتم غلق جميع السناتر للدروس الخصوصية وتشميعها من خلال الوحدة المحلية بإجمالى 5 سناتر وكذلك 2 مقر لمدرسين لغة انجليزية و رياضيات خارج التربية والتعليم، وبالمرور بقرية منية سلامة ومدينة الرحمانية بإدارة الرحمانية تبين أن مقرات الدروس الخصوصية مغلقة.





وفى إدارة رشيد تبين وجود سنتر خلف متحف رشيد وتم الغلق والتشميع وسنتر آخر في شارع الشيخ وتم الغلق والتشميع عن طريق الوحدة المحلية كما وجد 3 مقارات للدروس وفارغة من الطلاب.





يذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، الخميس الماضي ، حملات مكثفة بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق أسفرت عن الآتي:-

- رفع500 حالة إشغال مخالف بمدينة دمنهور .

- رفع 30 حاله إشغال مابين ثابت ومتحرك بمركز بدر.

- رفع 42 حاله إشغال من أمام المستشفى العام وشارع ترعة صدقي بالمحمودية.

- إزالة الاشغالات والفروشات المخالفة بعدد من شوارع كفر الدوار.

- غلق وتشميع عدد ٤ قاعات أفراح بقرى شابور وكفر سلامون وكذلك غلق ٤ مراكز للدروس الخصوصية بمركز كوم حمادة.

- غلق عدد ٢ سنتر دروس بمركز ومدينة شبراخيت لمخالفتهم القوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن.

- غلق وتشميع خمس مراكز تعليمية بكفر الدوار.

ويذكر أن نفذت الوحدات المحليه بمراكز ومدن المحافظة، الأربعاء الماضي ، حملات تفتيشيه بالتنسيق مع قسم الاشغالات وشرطة المرافق أسفرت عن الآتي:-

- رفع 181 حالة إشغال مخالفة مابين ثابت ومتحرك بمركز ومدينه دمنهور.

- رفع 42 حالة إشغال من أمام المستشتفي العام وشارع ترعة صدقي بالمحمودية.

- تحرير 4 محاضر متنوعة وكذلك غلق 4 صيدليات لعدم وجود مدير للصيدلية بكفر الدوار.

- تحرير محضرين ضد صيدليات لعدم وجود مدير للصيدلية بايتاي البارود.

- غلق سايبر و3 سناتر للدروس الخصوصية بمركز ومدينه ابو المطامير.

- غلق ٣ مراكز للدروس الخصوصية بكوم حمادة.

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظه، الثلاثاء الماضي ، حملات إشغالات ومتابعة الإلتزام بكافة القرارات بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع الآتي:-

- تنفيذ 4 قرارات غلق إداري ضد منشآت مخالفه اداري وغلق وتشميع 4 مقاهي لمخالفتها الإجراءات الاحترازية بمركز ومدينه ايتاي البارود

- رفع 194 حالة إشغال بمركز ومدينه دمنهور.

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظه، أمس الإثنين، حملات متنوعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية أسفرت عن رفع الآتي:-

- رفع 162 حاله اشغال ما بين ثابت ومتحرك وغلق مقهي مخالف بمدينة دمنهور.

- رفع 120 حالة إشغال بمناطق الحدائق، وشارع أحمد عرابي بمركز ومدينة كفر الدوار.

- غلق 5 مراكز دروس خصوصيه وتحرير 4 محاضر غلق ضد كافتيريات ومقاهي لعدم الالتزام بقرارات الحظر بايتاي البارود.

- إزالة الإشغالات ولافتات الاعلانيه الغير مرخصه بشوارع كفر الدوار والدلنجات.

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، اليوم الأحد، بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملات مكبرة لرفع كافة الإشغالات من الشوارع لتيسير الحركة المرورية وحفاظا علي المظهر الجمالي والحضاري وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملات التي تم تنفيذها في نطاق مراكز (دمنهور، حوش عيسى، المحمودية، كفر الدوار، رشيد، الدلنجات)، عن رفع 181 حالة اشغال بواقع الآتي :-

- رفع 129 حاله اشغال مابين ثابت ومتحرك وغلق مقهي مخالف للقرارات الوقائية بمدينة دمنهور.

- رفع 17 حالة إشغال ثابت و متحرك بطريق المحمودية - رشيد إلى جانب ازالة 146 لافته اعلانيه بشارع صبرى القاضى وطريق رشيد - المحمودية خلف المستشفى العام بمركز ومدينة المحموديه.

- رفع 35 حالة اشغال من الشوارع بمركز ومدينة حوش عيسي.

-إزالة إشغالات ولافتات اعلانيه مخالفة بشوارع كفر الدوار والدلنجات.

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