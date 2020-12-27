إحباط ترويج 4 أطنان لحوم وأسماك فاسدة في القاهرة

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أطنان لحوم وأسماك فاسدة قبل طرحها بالأسواق، وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة الأمن لمكافحة لجرائم الغش التجاري، وتداول السلع مجهولة المصدر.





وكان رجال الأمن تمكّنوا من ضبط طن كبدة "منتهية الصلاحية" و720 كيلو لحوم و600 كيلو رنجة و550 كيلو أسماك وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، بحوزة المسئول عن ثلاجة مواد غذائية - كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان.





وبعرض المتهم على النيابة وجهت له تهمه إدارته ثلاجة مواد غذائية "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





واعترف بنشاطه غير المشروع ، واتُخذت الإجراءات القانونية.