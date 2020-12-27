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شاهد.. التعليم العالي يحسم جدل تعليق الدراسة وإلغاء الامتحانات

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 12:45 م
خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار
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داليا أحمد
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الدولة المصرية بأكملها مستهدفة وتواجه تحديات كثيرة على رأسها تداول الشائعات، وذلك لإثارة القلق والتوتر بين المواطنين.

وأضاف عبد الغفار، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على قناة TeN، أنه مع اقتراب موسم امتحانات نصف العام من المتوقع ترويج شائعات بشأن مجال التعليم، وهذا يعني أن هناك استهدافا منظما ومخططا تجاه أي نجاح تحققه مصر.

وأكد أن الوزارة، حريصة على سرعة الرد ومحاربة الشائعات بنشر الحقائق، موضحًا أن أكثر الشائعات المنتشرة في المجتمع الجامعي بشأن نسب الإصابات وتأجيل الدراسة وإلغاء الامتحانات أو تحويلها إلى أبحاث.
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