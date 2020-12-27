بمشاركة الأمن المركزى.. ضبط 72 قطعة سلاح و94 قضية مخدرات فى حملة بالقاهرة

شنت أجهزة الأمن بالقاهرة بالاشتراك مع قوات الأمن المركزى حملة أمنية موسعة استهدفت حائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة والمحكوم عليهم الهاربين، أسفرت عن ضبط ٧٢ سلاحا و٩٤ قضية مخدرات وعدد من الهاربين من الأحكام.





وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد شدد خلال لقائه مع قيادات إدارة البحث الجنائى علي تكثيف الجهود لضبط كل ما يخل بالأمن العام.





فقد قامت أجهزة الأمن بإشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة بحملة أمنية بعدد من البؤر الإجرامية التي ذاع صيتها تجارة المخدرات وحيازة الأسلحة.





وقد أسفرت الحملة التي باشرها العميد علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة عن ضبط عدد ٧٢ قطعة سلاح نارى متنوع وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، وكذا ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها ٦ فرد خرطوش، وأجزاء بندقية خرطوش تحت التصنيع وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء





وفى مجال المخدرات، تم ضبط عدد ٩٤ قضية مخدرات، وضبط خلالها ١٠ كيلو حشيش و ٩ كيلو فودو و ٣٠ كيلو أستروكس و٤ كيلو هيروين و٢٠ كيلو بانجو وربع كيلو مخدر الشابو وكيلو مخدر الكيتامين و ٧٠٠ جرام لمخدر الشادو و ٤٦٠ جرام بودر مخدر و ٤٠ جرام لمخدر الكوكايين ، فضلا عن ضبط عدد ١٨٦١ قرص مخدر.





أما فى مجال الهاربين من أحكام، فتم ضبط عدد ٤ مراقبين هاربين، وعدد ٢ متهم هارب مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضايا ، وعدد ٣ متهمين محكوم عليهم بأحكام مجمعة بلغت ١٠٣ أحكام قضائية وتنفيذ عدد ٤٧ حكم جنائية من بينهم ٨ أحكام بالسجن المؤبد، وتنفيذ عدد ١٤٢ حكم غرامة ، وسحب عدد ٥ أسلحة نارية منتهية التراخيص، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات.