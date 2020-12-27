ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بمشاركة الأمن المركزى.. ضبط 72 قطعة سلاح و94 قضية مخدرات فى حملة بالقاهرة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:08 م
اللواء نبيل سليم
اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة
Advertisements
كتب محمد صبري
شنت أجهزة الأمن بالقاهرة بالاشتراك مع قوات الأمن المركزى حملة أمنية موسعة استهدفت حائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة والمحكوم عليهم الهاربين، أسفرت عن ضبط ٧٢ سلاحا و٩٤ قضية مخدرات وعدد من الهاربين من الأحكام.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد شدد خلال لقائه مع قيادات إدارة البحث الجنائى علي تكثيف الجهود لضبط كل ما يخل بالأمن العام. 

فقد قامت أجهزة الأمن بإشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة بحملة أمنية بعدد من البؤر الإجرامية التي ذاع صيتها تجارة المخدرات وحيازة الأسلحة.

وقد أسفرت الحملة التي باشرها العميد علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة عن ضبط عدد ٧٢ قطعة سلاح نارى متنوع وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، وكذا ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها ٦ فرد خرطوش، وأجزاء بندقية خرطوش تحت التصنيع وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء 

وفى مجال المخدرات، تم ضبط عدد ٩٤ قضية مخدرات، وضبط خلالها ١٠ كيلو حشيش و ٩ كيلو فودو و ٣٠ كيلو أستروكس و٤ كيلو هيروين و٢٠ كيلو بانجو وربع كيلو مخدر الشابو وكيلو مخدر الكيتامين و ٧٠٠ جرام لمخدر الشادو و ٤٦٠ جرام بودر مخدر و ٤٠ جرام لمخدر الكوكايين ، فضلا عن ضبط عدد ١٨٦١ قرص مخدر.

أما فى مجال الهاربين من أحكام، فتم ضبط عدد ٤ مراقبين هاربين، وعدد ٢ متهم هارب مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضايا ، وعدد ٣ متهمين محكوم عليهم بأحكام مجمعة بلغت ١٠٣ أحكام قضائية وتنفيذ عدد ٤٧ حكم جنائية من بينهم ٨ أحكام بالسجن المؤبد، وتنفيذ عدد ١٤٢ حكم غرامة ، وسحب عدد ٥ أسلحة نارية منتهية التراخيص، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات.
بمشاركة الأمن المركزى.. ضبط 72 قطعة سلاح و94 قضية مخدرات فى حملة بالقاهرة
بمشاركة الأمن المركزى.. ضبط 72 قطعة سلاح و94 قضية مخدرات فى حملة بالقاهرة
بمشاركة الأمن المركزى.. ضبط 72 قطعة سلاح و94 قضية مخدرات فى حملة بالقاهرة
بمشاركة الأمن المركزى.. ضبط 72 قطعة سلاح و94 قضية مخدرات فى حملة بالقاهرة
بمشاركة الأمن المركزى.. ضبط 72 قطعة سلاح و94 قضية مخدرات فى حملة بالقاهرة
بمشاركة الأمن المركزى.. ضبط 72 قطعة سلاح و94 قضية مخدرات فى حملة بالقاهرة
بمشاركة الأمن المركزى.. ضبط 72 قطعة سلاح و94 قضية مخدرات فى حملة بالقاهرة
بمشاركة الأمن المركزى.. ضبط 72 قطعة سلاح و94 قضية مخدرات فى حملة بالقاهرة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

تأجيل طعن مرتضى منصور ضد قرارات الأوليمبية لجلسة 14 يناير

احتراما لتاريخه.. حسام حسن يفاجئ حسام عاشور بهذا القرار قبل مواجهة الأهلي

قرار جمهوري بالموافقة على تأسيس شراكة بين مصر وبريطانيا وأيرلندا الشمالية

راحوا العيال في غمضة عين.. قصة اختفاء 3 فتيات في عمر الزهور بالغربية ووالدهن يكشف الكواليس.. فيديو

بعد قليل .. مرتضى منصور أمام المفوضين ضد قرار اللجنة الأوليمبية

خلعت ملابسها ليعاين جسدها.. تفاصيل ضبط شبكة تعري أون لاين بالعجوزة

انخفاض واضح .. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بعد تعرضها للتنمر.. تعرف على عمر يسرا اللوزي وجنسية والدتها

مصيلحي: إصابة عنصر مهم في صفوف الاتحاد بكورونا قبل مواجهة الأهلي

إيداع طفل المرور إحدى دور الرعاية.. والحبس سنة وغرامة 180 ألف جنيه لصديقيه

الأهلي نادي القرن .. موعد حفل جوائز جلوب سوكر والقنوات الناقلة

إيجار المحل بـ 5 جنيهات وسعره بالملايين.. برلماني: قانون الإيجار القديم يجب تعديله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف رشاقة يسرا اللوزي قبل الولادة

قوانين ايفل.. أشهر 10 مقولات لساحر الحديد مؤسس أشهر برج في العالم

أول رسالة من الفضائيين إلى الأرض .. مشروع بحثي يلتقط إشارة غريبة