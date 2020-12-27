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أخبار العالم

تزامنا مع بدء التطعيم ضد كورونا.. قرار عاجل من سلطنة عمان

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:34 م
قرار عاجل من سلطنة
قرار عاجل من سلطنة عمان
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دعاء أبوهشيمة
قررت سلطنة عمان إعادة فتح المنافذ البحرية والبرية والجوية اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، أعلنت اللجنة العليا قرارها إنهاء العمل بقرار منع الدخولِ إلى السلطنة والخروجِ منها عبر مختلف المنافذ البرية والجوية والبحرية في الساعة الثانية عشرة من صباحِ الثلاثاء القادم الموافق 29 ديسمبر 2020 م.

وكانت سلطنة عمان قد أعلنت، الأثنين الماضي، إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية لمدة أسبوع بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وجاء هذا القرار بعد إعلان السلطات السعودية، تعليق الرحلات الجوية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية "مؤقتا" لمدة أسبوع "قابل للتمديد أسبوعًا آخر".

وبدأت سلطنة عمان، اليوم الأحد، رسميا، الحملة الوطنية للتحصين ضد فيروس كورونا "كوفيد-19"، تحت شعار "التحصين وقاية".

ووفقًا لوكالة الأنباء العمانية، دشن وزير الصحة العماني الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، الحملة، وتلقى أول جرعة من لقاح " فايزر - بيونتيك" المضاد للفيروس بمجمع السيب التخصصي، وذلك إيذانًا ببدءها وتأكيدًا على مأمونيته.

وكانت السلطات العمانية، أكدت أنها ستبدأ حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد؛ عبر اللقاحات التي وصلت إليها حديثًا، في محاولة لكبح جماح الوباء، الذي صارت موجته الجديدة تهدد العالم.

وذكرت صحف عمان أن التطعيم بلقاح شركة فايزر-بيونتيك سيكون على مستويات مختلفة وبمراحل متدرجة، اليوم الأحد.
 
ووصلت أول دفعة من لقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا، عبر مطار مسقط الدولي، الخميس الماضي.
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