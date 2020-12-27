جامعة بني سويف: 93 اختبارًا أكاديميًا لمركز اللغات والترجمة بحضور 2927 باحثًا

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، اليوم، اجتماع لجنة الإشراف على مركز اللغات والترجمة، بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبد الرحمن، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمستشار المالي والدكتور هشام عبد العزيز، مدير مركز اللغات والترجمة والدكتور ممتاز حجاب المنسق العام للتحول الرقمي.





وخلال الاجتماع تمت مناقشة تعاون مركز اللغات والترجمة مع قطاع شئون الدراسات العليا والبحوث والذي نتج من خلاله عقد 93 اختبارًا أكاديميًا حضره 2927 باحثاً وعدد 6 دورات إعداد للتويفل حضرها 93 متدربا وعقد 15 محاضرة مراجعة اليوم الواحد للتويفل بحضور 235 متدربًا.





وفي سياق تعاون المركز مع قطاع شئون التعليم والطلاب تم البدء في اعداد دورة اللغة الفرنسية المستوى الأول لشعبة اللغة الفرنسية بكلية الحقوق وجار التجهيز لبدء المستوى الثاني وذلك لتدريب طلاب الشعبة على مهارات اللغة الفرنسية من خلال توفير دورات مقسمة إلى ستة عشر مستوى.





كما تمت الموافقة على عمل لجان خاصة لاختبار عدد من الحالات المرضية وحالات ذوى الهمم مراعاة لظروفهم وتقديرًا من إدارة الجامعة لكفاحهم المشرف فى مجال البحث العلمي.



