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محافظات

محافظ أسيوط يصدر تعليمات جديدة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:13 م
اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ
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إيهاب عمر
أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الكتاب الدوري رقم 234 لسنة 2020 بشأن التقديرات والتوصيات الخاصة بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد خلال المحرلة الحالية طبقًا للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية رقم 353 لسنة 2020.

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وشدد محافظ أسيوط –خلال الكتاب الدوري- على قيام الجهات الحكومية والخاصة بالالتزام الكامل بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد والالتزام بكل أساليب الوقاية سواء في المكاتب أو منافذ تقديم الخدمة أو في المصاعد داخل هذه المؤسسات أو وسائل النقل الخاصة بها والتأكيد على استمرار الجهود المضيئة الواضحة في قطاع التعليم ما قبل الجامعي والجامعي على مستوى المحافظة بتطبيق كل معايير وقاية الأفراد والماكن ووسائل النقل الخاصة بها بكل دقة.

كما وجه المحافظ بمراجعة أرصدة المستلزمات والأجهزة والمستهلكات الطبية والأدوية الحيوية والتأكد من وجود رصيد متاح وكافي واحتياطي لمدة على الأقل من (3- 6 شهور) والتأكد من وجود الكوادر الطبية المدربة والكافية في الأماكن المخصصة للتعامل مع الحالات وجدولة عملهم لضمان الاستمرار في العمل دون أي نقص فضلا عن توفير الأدوية التي تستخدم في العلاج المنزلي بكل منفذ صرف الدواء.

كما شمل الكتاب الدوري ضرورة تطبيق الطرق المثلى للحد من التجمعات أو الاجتماعات أو الاحتفالات بقدر المستطاع والتأكيد على تأجيل المهرجانات العامة والجماهيرية حتى الوصول إلى استقرار هذه الأزمة والتأكيد على قطاع الفنادق بالالتزام بكل دقة بقواعد وأساليب الحماية وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.
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