محافظ أسيوط يصدر تعليمات جديدة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الكتاب الدوري رقم 234 لسنة 2020 بشأن التقديرات والتوصيات الخاصة بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد خلال المحرلة الحالية طبقًا للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية رقم 353 لسنة 2020.





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وشدد محافظ أسيوط –خلال الكتاب الدوري- على قيام الجهات الحكومية والخاصة بالالتزام الكامل بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد والالتزام بكل أساليب الوقاية سواء في المكاتب أو منافذ تقديم الخدمة أو في المصاعد داخل هذه المؤسسات أو وسائل النقل الخاصة بها والتأكيد على استمرار الجهود المضيئة الواضحة في قطاع التعليم ما قبل الجامعي والجامعي على مستوى المحافظة بتطبيق كل معايير وقاية الأفراد والماكن ووسائل النقل الخاصة بها بكل دقة.





كما وجه المحافظ بمراجعة أرصدة المستلزمات والأجهزة والمستهلكات الطبية والأدوية الحيوية والتأكد من وجود رصيد متاح وكافي واحتياطي لمدة على الأقل من (3- 6 شهور) والتأكد من وجود الكوادر الطبية المدربة والكافية في الأماكن المخصصة للتعامل مع الحالات وجدولة عملهم لضمان الاستمرار في العمل دون أي نقص فضلا عن توفير الأدوية التي تستخدم في العلاج المنزلي بكل منفذ صرف الدواء.



