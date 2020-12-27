مصرع كهربائي سقط من أعلى سلم أثناء تركيب لمبات إنارة بـ المنصورة

لقى كهربائي مصرعه اثر سقوطه من أعلى سلم اثناء تركيب لمبات إنارة بإحدى قرى المنصورة





ورد إخطارا لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود إشارة مستشفى المنصورة الدولي لمركز شرطة المنصورة بوصول إبراهيم محمد المهدى السيد الشوربجى ٣٥ سنة كهربائى ومقيم قرية "ميت مزاح" دائرة مركز المنصورة مصابا بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ (ادعاء سقوط من علو) وتوفى عقب وصوله.





وبانتقال ضباط المباحث وبالفحص وبسؤال شقيقه وائل محمد المهدى السيد ٤٤ عاما عامل، ومقيم بذات القرية، قرر بأنه أثناء قيام شقيقه بالصعود على سلم خشبى لتركيب لمبات انارة بإحدى المنازل بالقرية إختل توازنه وسقط أرضا، مما أدى إلى حدوث إصابته ووفاته.



ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.



تحرر عن ذلك المحضر رقم ١٣٢٥٥ /٠ ٢٠٢ إدارى مركز شرطة المنصورة ، وجار العرض على النيابة العامة.