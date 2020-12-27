بعد قرار تعيينه.. 5 ملفات شائكة على طاولة رئيس الزمالك الجديد

أعلن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تعيين المستشار عماد عبدالعزيز رئيسا للجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة بعد وفاة المستشار أحمد البكرى متأثرا بفيروس كورونا.





وأكد أشرف صبحى أن هناك عضوا جديدا سينضم إلى اللجنة الثلاثية المعينة لإدارة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة وسيتم إعلان اسمه خلال الساعات القليلة المقبلة.





ويواجه المستشار عماد عبدالعزيز العديد من الملفات الشائكة التى تنتظر الحسم داخل نادى الزمالك فى الوقت الحالى والخاصة بأوضاع الفريق الأول لكرة القدم، من أجل الحفاظ على فرصه فى المنافسة على كافة البطولات خلال الموسم الكروى الجارى، بجانب إرضاء الجماهير البيضاء العريضة.





يأتى على رأس هذه الملفات الصعبة التى يواجهها رئيس نادي الزمالك المعين الجديد، هى توفير المستحقات المالية لنجوم فريق الكرة بالزمالك من أجل الحفاظ على استقرار الفريق والسير بخطى ثابتة نحو المنافسة على كافة البطولات التى يشارك فيها الفارس الأبيض.





أما الملف الثانى الشائك داخل الزمالك يتمثل فى حل أزمة مصطفى محمد مهاجم الفريق، والذى يصر على الرحيل فى الوقت الحالى رافضا فكرة البقاء داخل القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة خاصة بعد تلقيه عدد من العروض الجيدة خلال الأيام الماضية.





وأيضا يسعى مجلس الزمالك المعين إلى حسم التجديد مع التونسي الدولى فرجانى ساسي، والذى ينتهى تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الكروى الجارى ويحق له التوقيع لأى ناد أخر مع دخول شهر يناير المقبل.



وكذلك الأمر بالنسبة لـ يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق والذى يسعى مسئولو الزمالك إلى تجديد التعاقد معه خاصة إنه يعد واحدا من أبرز اللاعبين داخل الفريق فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها.



وأيضا يواجه مسئولو الأبيض تحديا خاصا بشأن تدعيم فريق الكرة بصفقة أو اتنين قوية خلال الميركاتو الشتوى الجارى، خاصة فى ظل تمسك المهاجم الأساسى مصطفى محمد بالرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

