أول تعليق لـ مفتي لبنان على حرق مخيم للاجئين السوريين في البلاد

أدان مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، اليوم الأحد، إحراق مخيم النازحين السوريين في بلدة بحنين بالمنية.









ووفقًا لوسائل إعلام لبنانية، استنكر مفتي لبنان الحادث واصفًا بالجريمة النكراء التي تستحق العقاب الشديد من الذين قاموا بهذا العمل المشين بحق الإنسانية، مؤكدا أن "النازحين السوريين في لبنان هم ضيوف كرام وعلينا مساعدتهم ودعمهم لحين عودتهم إلى بلدهم".









وأعرب عن أمله من القوى الأمنية "المسارعة لكشف الفاعلين لإطفاء نار الفتنة في المنطقة بين الإخوة".









وكان مجموعة من الشباب في منطقة المنية بلبنان أقدموا على إحراق مخيم للاجئين السوريين، ما أدى لاشتعال النيران فيه بالكامل.









وجاء الحادث بعد خلاف في المنطقة بين عدد من اللاجئين السوريين وشبان لبنانيين، حيث تطور الإشكال إلى تبادل إطلاق نار بين الطرفين ما أدى لسقوط جرحى.









وبحسب موقع "لبنان 24" وقع خلاف بين لاجئ سوري الجنسية وبين أخوين لبنانيين أحدهما عسكري في الجيش اللبناني، وذلك بسبب مباراة كرة قدم في محلة التبانة في طرابلس.









وذكر الموقع أن الشاب السوري أقدم على الاعتداء على الأخوين بآلة حادة، حيث أصيبا بجروح طفيفة في اليدين.





وبحسب القارير، فإن عدد خيام اللاجئين السوريين التي تم حرقها في منطقة المنية تبلغ أكثر من 100 خيمة تسكنها عائلات سورية.









وتعمل فرق الإطفاء على محاولة السيطرة على الحريق، بينما نزحت معظم العائلات السورية إلى عكار والضنية وطرابلس.









وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق الحريق الهائل، واشتعال النيران بالمخيمات.









وتوالت ردود الأفعال الغاضبة بعد الحادث الذي أدى لنزوح مئات العائلات السورية من مخيم المنية.