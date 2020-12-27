ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أول تعليق لـ مفتي لبنان على حرق مخيم للاجئين السوريين في البلاد

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:35 م
مخيم للاجئين السوريين
مخيم للاجئين السوريين بلبنان
Advertisements
شيماء مصطفى
أدان مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، اليوم الأحد، إحراق مخيم النازحين السوريين في بلدة بحنين بالمنية.


ووفقًا لوسائل إعلام لبنانية، استنكر مفتي لبنان الحادث واصفًا بالجريمة النكراء التي تستحق العقاب الشديد من الذين قاموا بهذا العمل المشين بحق الإنسانية، مؤكدا أن "النازحين السوريين في لبنان هم ضيوف كرام وعلينا مساعدتهم ودعمهم لحين عودتهم إلى بلدهم".


وأعرب عن أمله من القوى الأمنية "المسارعة لكشف الفاعلين لإطفاء نار الفتنة في المنطقة بين الإخوة".


وكان مجموعة من الشباب في منطقة المنية بلبنان أقدموا على إحراق مخيم للاجئين السوريين، ما أدى لاشتعال النيران فيه بالكامل.


وجاء الحادث بعد خلاف في المنطقة بين عدد من اللاجئين السوريين وشبان لبنانيين، حيث تطور الإشكال إلى تبادل إطلاق نار بين الطرفين ما أدى لسقوط جرحى.


وبحسب موقع "لبنان 24"  وقع خلاف بين لاجئ سوري الجنسية وبين أخوين لبنانيين أحدهما عسكري في الجيش اللبناني، وذلك بسبب مباراة كرة قدم في محلة التبانة في طرابلس.


وذكر الموقع أن الشاب السوري أقدم على الاعتداء على الأخوين بآلة حادة، حيث أصيبا بجروح طفيفة في اليدين.

وبحسب القارير، فإن عدد خيام اللاجئين السوريين التي تم حرقها في منطقة المنية تبلغ أكثر من 100 خيمة تسكنها عائلات سورية.


وتعمل فرق الإطفاء على محاولة السيطرة على الحريق، بينما نزحت معظم العائلات السورية إلى عكار والضنية وطرابلس.


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق الحريق الهائل، واشتعال النيران بالمخيمات.


وتوالت ردود الأفعال الغاضبة بعد الحادث الذي أدى لنزوح مئات العائلات السورية من مخيم المنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

طرد سوريين ومداهمة منازلهم بعد مقتل شاب لبناني في بشرِّي.. والجيش يتدخل

بينهما فلسطينية.. الجيش اللبناني يعلن تحرير مختطفين

حريق هائل بمخيم للاجئين السوريين في لبنان.. فيديو

مسلسل العنصرية يتوحش.. تفاصيل حرق مخيم لاجئين سوريين على يد لبنانيين| فيديو

ترشيحاتنا

بناءً على طلب وزير المالية.. إحالة مسئول سلسلة مطاعم شهيرة للجنايات للتهرب الضريبي

بعد تهديدات تركية خطيرة.. الجيش الليبي يتوعد أنقرة

انخفاض واضح .. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف رشاقة يسرا اللوزي قبل الولادة

بعد زيادة حالات الإصابة بـ كورونا.. 10 عادات سيئة تهدد جهاز المناعة

تعرف على اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيس نادي الزمالك الجديد

Advertisements

تأجيل طعن مرتضى منصور ضد قرارات الأوليمبية لجلسة 14 يناير

احتراما لتاريخه.. حسام حسن يفاجئ حسام عاشور بهذا القرار قبل مواجهة الأهلي

قرار جمهوري بالموافقة على تأسيس شراكة بين مصر وبريطانيا وأيرلندا الشمالية

راحوا العيال في غمضة عين.. قصة اختفاء 3 فتيات في عمر الزهور بالغربية ووالدهن يكشف الكواليس.. فيديو

بعد قليل .. مرتضى منصور أمام المفوضين ضد قرار اللجنة الأوليمبية

خلعت ملابسها ليعاين جسدها.. تفاصيل ضبط شبكة تعري أون لاين بالعجوزة

انخفاض واضح .. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بعد تعرضها للتنمر.. تعرف على عمر يسرا اللوزي وجنسية والدتها

إيداع طفل المرور إحدى دور الرعاية.. والحبس سنة وغرامة 180 ألف جنيه لصديقيه

مصيلحي: إصابة عنصر مهم في صفوف الاتحاد بكورونا قبل مواجهة الأهلي

الأهلي نادي القرن .. موعد حفل جوائز جلوب سوكر والقنوات الناقلة

إيجار المحل بـ 5 جنيهات وسعره بالملايين.. برلماني: قانون الإيجار القديم يجب تعديله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف رشاقة يسرا اللوزي قبل الولادة

قوانين ايفل.. أشهر 10 مقولات لساحر الحديد مؤسس أشهر برج في العالم

أول رسالة من الفضائيين إلى الأرض .. مشروع بحثي يلتقط إشارة غريبة