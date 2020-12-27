قبل غلق باب التقدم لها بـ 4 أيام .. تعرف على شروط وتفاصيل جوائز الدولة

يواصل المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمى، استلام الأعمال المقدمة لجوائز الدولة فى الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية لعام 2021 "التشجيعية، التقديرية، التفوق، النيل"، حتى 31 ديسمبر الجاري.





وقال الشاعر رجب الصاوي، رئيس الإدارة المركزية للمسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة، إن موعد غلق باب التقدم لجوائز الدولة "التشجيعية التفوق، والتقديرية، النيل"، يوم 31 ديسمبر الجاري.





وأضاف الصاوي في تصريحات خاصة، أنه عقب غلق الباب، ستعمل اللجان المخصصة لكل جائزة، على فحص الأعمال والأسماء المقدمة لكل جائزة، ومراجعتها، وذلك استعدادًا لإعلان الفائزين بها خلال عام 2021.





وأشار الصاوي إلى أن جائزة الدولة التشجيعية والتقديرية ستكون لعامي، وذلك لأن عام 1967، لم تكن هناك جوائز لهذين الفرعين، مؤكدًا على أن عدد الفائزين لم يكون الضعف في الدورة الجديدة، وإنما سيكون مثل الدورات السابقة.





وأوضح أن جائزة المبدع الصغير التي تم استحداثها مؤخرًا ضمن جوائز الدولة، لم تتبع الإدارة وإنما خصصت لها لجنة مستقلة، بإشراف الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وأكد على أنه سيتم حصر أعداد المتقدمين لكل فرع من فروع الجائزة عقب غلق باب التقدم مع بداية يناير المقبل.





وتتمثل شروط التقدم لجوائز الدولة فيما يلي:





أولا: جائزة الدولة التشجيعية:

-الفنون: وتشمل "فن التصوير، الجرافيك، العزف على آلة الكونترباص، نقد مسرحي، تصميم ديكور مسرحي، النشر المعماري والعمراني، دراسة على الآلات الموسيقية الشعبية، الموسيقى التصويرية للفيلم الروائي الطويل".





-الآداب: وتشمل "دراسة فى شعر النهضة فى مصر، استلهام التراث في الرواية المعاصرة، ديوان شعر فصيح، ديوان شعر عامي، رواية خيال علمي، مجموعة قصصية، ترجمة كتاب عن الفنون التشكيلية، رسوم لمرحلة ما قبل المدرسة فى مجلة أو كتاب".





-العلوم الاجتماعية: وتشمل "علم الاجتماع، التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة وعلم النفس، الآثار، الثقافة العلمية، الإعلام، التربية".





-العلوم الاقتصادية والقانونية: السياسات المالية وأثرها على الأداء الجاري للاقتصاد المصري، دور صناعة السياحة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، دراسات أفريقية، الاستراتيجية والأمن القومي، القانون الخاص، القانون العام، ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان، السياسات والتشريعات المقترحة لمناهضة التمييز".









ثانيًا: جوائز الدولة التقديرية لعام 2021

يدعو المجلس الأعلى للثقافة الهيئات التي لها حق الترشيح لجوائز الدولة إلى إرسال أسماء مرشحيها فى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية عن عام 2021، وتطبيقًا لقرار المجلس الأعلى للثقافة باجتماعه الرابع والستين بتاريخ 20 يونيو 2021، والذى قرر فيه ضم ترشيحات جوائز الدولة التقديرية لعام 2020 مع ترشيحات عام 2021 لذات الجائزة، والتي يجرى تلقى ترشيحاتها فى الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2020، وأن يتم عرض قائمة واحدة على لجان فحص الجائزة بأسماء مرشحي العامين معًا باعتبارها ترشيحات عام واحد، وتعد لجنة الفحص قائمة قصيرة تتضمَّن ضعف العدد المطلوب للفائزين بالجائزة تعرض على المجلس الأعلى للتصويت لاختيار الفائزين، وهو الإجراء ذاته المقرر بالقانون الذى يحكم أعمال الجائزة والمتبع سنويًّا.





وذلك مع مراعاة القواعد التالية عند الترشيح لجائزة الدولة التقديرية:





- قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التقديرية 200.000 جنيه وميداليـــة ذهبية، ولا يجوز تقسيمها أو منحها لشخص واحد أكثر من مرة واحدة.

- عدد جــوائز الدولـة التقديرية المخصصة عشــر جـــوائز (ثـلاثة للفنون – ثــلاثة للآداب – أربـــعة للعـلوم الاجتماعية).





ثالثًا: جوائز الدولة للتفوق فى الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية لعام 2021

يدعو المجلس الأعلى للثقافة الهيئات التى لها حق الترشيح لجوائز الدولة إلى إرسال أسماء مرشحيها فى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية عن عام 2021.





وتشمل قيــمة كــل جائزة لكل فـــرع من هذه الفــروع 100 ألف جنيه، وميــدالية فضـــية ولا يجوز تقسيمها، أو منحها لشخص واحد في ذات الفرع أكثر من مرة واحدة.





وتتولى الترشيح لجوائز (النيل - التقديرية - التفوق) الهيئات العلمية المشتغلة بالفنون أو الآداب أو العلوم الاجتماعية المحددة بقرار المجلس الأعلى للثقافة؛ على ألا تكون الجامعات الخاصة من بين تلك الهيئات (ما عدا جائزة التفوق يجوز تقدم الشخص بنفسه).





كما تقوم تلك الهيئات بإرسال أسماء مرشحيها لنيل هذه الجوائز لعام 2021، مرفقة بالأوراق الخاصة بهم، مع تحميلها على أسطوانة مدمجة (CD)، والأوراق المطلوبة هي:





- السيرة الذاتية والبيانات الشخصية لا تزيد عن 10 صفحات بصيغة "Word"، ويُكتفى بتقديم السيرة الذاتية للمرشح، ولا يتم تقديم أعمال.





- صورة من بطاقة الرقم القومي.





- صورة شخصية حديثة.





- خطاب معتمد من البنك برقم الحساب البنكى الخاص بالمرشح.





- موافقة كتابية من المرشح على قبوله للترشح وتعتبر هذه الموافقة جزءًا من الأوراق التى لا تكتمل إجراءات الترشيح بدونها.





- مبررات ترشيح الجهة أو الهيئة (تفصيل أسباب الترشيح فيما لا يزيد عن صفحة واحدة) وتعتبر هذه المبررات جزءًا من الأوراق التى لا تكتمل إجراءات الترشيح بدونها.





- عـلى أن تصل التـرشيحات إلى المجلس الأعــلى للثقافة (1 شارع الجبلاية بالأوبرا- الجزيرة – القاهرة) فى الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2020.





ويشترط فيمن يُمنح جوائز الدولة:

- أن يكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها.





- أن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو أدبية أو فكرية أو فنية ممتازة.





- أن تظهر فى هذا الإنتاج دقة البحث والابتكار والإبداع.





- أن يضيف إلى العلوم أو الفنون أو الآداب قيمة جديدة تنفع الوطن خاصة والإنسانية عامة.





- تقضى اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى للثقافة بألا تحال الترشيحات المقدمة إلى لجان الفحص المختصة، إلا إذا كانت مستوفاة كل الشروط الشكلية الواجب توافرها فى كل ترشيح.





- أن تصل الترشيحات إلى المـجلس الأعلى للثقافة (1 شــارع الجبلاية بالأوبرا – الجزيرة – القاهرة) فى الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2020.