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رياضة

بعد إعلان إصابته بكورونا للمرة الثانية.. عبد الله جمعة يتصدر تويتر

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:48 م
عبدالله جمعه
عبدالله جمعه
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هدى عبدالله
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر #عبد_الله_جمعة بعد إصابته للمرة الثانية بفيروس كورونا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي: "عبدالله جمعة أصيب بكورونا مرة ثانية بعد شفائه بايام يارب اشفيه واشفٍ كل مسلم " و"لا حول ولا قوه الا بالله.. عبدالله جمعه إيجابي كورونا ربنا يشفيك شفاء لا يغادر سقما ألف مليون سلامه عليك ياارب ارفع الغمة عن هذه الأمة#الزمالك".

وقال آخرون: "حمد لله على السلامه ياكابتن طارق اضف للقائمة عبدالله جمعه ربنا يشفي كل مريض ويرفع الغمة عن هذه الأمة" و"ربنا يخليك لنادي الزمالك احنا بنحبك اوي".


وأضاف آخرون "للأسف عبدالله جمعة يعلن أصابته مرة ثانية بفيروس كورنا" و "ربنا يخفف عن عبدالله جمعه الي لسه كنا بنحتفل برجوعه امبارح بس بجد ربنا يستر علي باقي اللعيبه وعلينا عشان شكل الموضوع بقا صعب بجد".


وكان عبدالله جمعة لاعب نادي الزمالك أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، إصابته للمرة الثانية بفيروس كورونا، وكتب: "ايجابي مسحت كورونا ..تركتها لك يا الله ووكلت امري اليك فبشرني بما اريد وفيما اخترته لي خيرا".
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