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سيارات

حل مشكلة "رجة" السيارة عند تشغيل المكيف

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:00 م
صدى البلد
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كريم عاطف

يعتبر المكيف من اهم عوامل الراحة والرفاهية داخل السيارة ، وفى حال وجود اى عطل فيه او مشكلة يصبح الشخص فى حالة من الضيق الشديدة ، وبالاخص فى فصل الصيف .

ولكن مكيف السيارة قد يسبب هو نفسه بعض المشاكل فى سحب السيارة او حدوث رجة اثناء تشغيل التكيف قبل التحرك وتشغيل السيارة .

وخلال السطور القادمة نتعرف على سبب هذه المشكلة وطريقة حلها .

فبعض قائدى السيارات تهتز سيارتهم على وضعية الـ d وهي واقفة مع تشغيل المكيف ، او من ضعف في الـ RPM كما ويشعرون بأن المحرك سوف يتوقف عن العمل وتحديدًا عند تشغيل المكيف .

 ولحل مشكلة رجة السيارة على وضعية d عند تشغيل المكيف ، فيتم التخلص منها بمجرد التوجه الى الميكانيكي والذي سيقوم بتنظيف صمام IAC  وحساس MAF وإضافة إلى تنظيف القطع المذكورة ، و تنظيف مصفي الهواء .

بالاضافة الى فحص حالة كهرباء السيارة حيث إن كمبروسر المكيف عند تشغيله يتسبب في زيادة الحمل على المحرك، وضعف الكهرباء الواصلة للمحرك مع تشغيل المكيف ويؤثر ذلك على السيارة بشكل سلبي.

او وجود مشكلة في أحد صمامات الهواء في الغرف داخل رأس المحرك، او ضعف عمل مروحة مكيف السيارة عند تشغيل المكيف أو عند تعرضها للتلف يمكن أن تكون سبب في زيادة حرارة المحرك.

تلف أو خلل بعض أحد أجزاء دورة التبريد وذلك أن كان هناك وجود ترسبات في الردياتير أو وجود خلل في عمل مضخة المياه، فإنه يمكن أن يسبب زيادة درجة حرارة المحرك، وعدم قدرته على تشغيل المكيف.

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