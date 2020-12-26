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سيارات

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار سيتروين سي إليزيه موديل 2021

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:05 م
صدى البلد
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صبري طلبه
ارتفعت أسعار عدد من السيارات الأوروبية، بعد أن شهد سوق الأوراق المالية مؤخرا ارتفاعا في قيمة اليورو، ومن بين الإصدارات التي تأثرت بتلك الزيادة السيارة الفرنسية الانيقة سيتروين سي اليزيه، والتي تنتمي إلى فئة السيدان.

تمتعت سيتروين سي اليزيه 2021 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة والتي تضمنت منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني للفرامل، ومرايات جانبية كهربائية، بالإضافة إلى مستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف.

زودت سيتروين سي اليزيه 2021 بمحرك مكون من 4 أسطوانات، بسعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج طاقة قدرها 115 حصان ، و عزم دوران بلغ 150 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.

وبفضل هذه الإمكانيات يمكن لها أن تتسارع من وضع النقطة 0 حتى تصل الى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها  10.8 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 7.1 لتر عندما تسير مسافة تقدر بـ 100 كم.

و حصلت سيتروين سي اليزيه 2021 على جنوط رياضية بلغ قياسها 15 بوصة، ومصابيح إشارة على جانبي السيارة، ومثبت سرعة، ومكيف هواء أوتوماتيكي، و شاشة لعرض الوسائط المتعددة.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2021 

- الفئة الأولى أوتوماتيك موديل COMFORT 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 234.900 ألف جنيه بدلًا من 227.900 ألف جنيه.
- الفئة الثانية أوتوماتيك موديل  EXCLUSIVE PLUS 2021 محرك  1600 سي سي بسعر 263.900 ألف جنيه بدلًا من 257.900 ألف جنيه.
بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار سيتروين سي إليزيه موديل 2021
بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار سيتروين سي إليزيه موديل 2021
بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار سيتروين سي إليزيه موديل 2021
بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار سيتروين سي إليزيه موديل 2021
بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار سيتروين سي إليزيه موديل 2021
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