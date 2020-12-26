تعرف على قائمة أرخص 7 سيارات بالسوق المصري في 2020

شهد عام 2020 العديد من التقلبات في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة في الأسواق العالمية المختلفة، وبالرغم من الازمات التي سببها الوباء العالمي فيروس كورونا كوفيد -18 ، شهدت السوق المصري طرح إصدارات جديدة من شركات السيارات.





وخلال السطور القادمة سنعرض أبرز 7 سيارات مانيوال موجودة بالسوق من شركات السيارات المختلفة ويصل سعرها إلى اقل من 200 الف جنيه .





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1- زوتي Z100

زودت السيارة بمحرك سعة 1000 سي سي، ينتج قوة قدرها 75 حصان عند 6200 دورة في الدقيقة، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 90 نيوتن/متر عند 3500 دورة في الدقيقة، متصل بناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات.





ويبلغ السعر الرسمي لـ زوتي Z100 موديل 2020 بقيمة 118 جنيه.





2- سوزوكي التو

تعتبر سوزوكي التو هي الإصدار المطور من الايقونة الصغيرة ماروتي، و تأتي بمحرك سعة 800 سي سي، والذي يستطيع أن يولد طاقة قدرها 47 حصان، متصل بناقل حركة " مانيوال" خماسي السرعات.





وبذلك يمكن للسيارة ان تنطلق من وضع الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ ساعة خلال فترة زمنية مدتها 20 ثانية، ويبلغ استهلاكها من الوقود نحو 3 لترات لكل 100 كم.





وتأتي السيارة سوزوكي التو موديل 2020 بسعر 125.900 جنيه.





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3- سوزوكي إسبريسو

حققت السيارة سوزوكي إسبريسو شهرة واسعة منذ أن انطلقت، فهي من احدث إصدارات الصانع الياباني "سوزوكي"، والتي تنتمي إلى فئة السيارات صغيرة الحجم، حصلت إسبريسو على محرك سعة 1000 سي سي، 3 سلندر بقوة 67 حصان، وعزم دوران 90 نيوتن متر.





ويمكنها التسارع من وضع الاستعداد حتى تصل الى 100 كم/ ساعة، في غضون 14.3 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 150 كم، مدعومة بناقل حركة "مانيوال" خماسي السرعات.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة سوزوكي إسبريسو نحو 145 ألف جنيه.





4- لادا جرانتا

تعد لادا جرانتا واحدة من فئات السيارات السيدان المشاركة في هذه القائمة، فحصلت على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، يولد قوة 87 حصان، وعزم أقصى للدوران 140 نيوتن/ متر، وبناقل حركة "مانيوال" خماسي السرعات.





ويمكن للسيارة أن تصل إلى سرعة 100 كم/ ساعة، في غضون 11.6 ثانية، وبسرعة قصوى تبلغ 172 كم/ ساعة، بينما تستهلك كمية من الوقود قدرها 9.1 لتر/ 100 كم داخل المدينة، ونسبة 5.3 لتر/ 100 كم على الطرق السريعة.





و تأتي السيارة لادا جرانتا موديل 2020 بسعر 155 ألف جنيه للنسخة.





5- بي واي دي F3

استطاعت العلامة التجارية الصينية بي واي دي أن تنافس بقوة بالإصدار F3 والذي ينتمي إلى فئة السيدان، فزودت السيارة بمحرك سعة 1500 سي سي، 4 سلندر بقوة 108 حصان، وعزم دوران 145 نيوتن متر، السيارة مزودة بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، ويمكنها التسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى 100 كم/ساعة في غضون12.1 ثانية.





ويبلغ السعر الرسمي لسيارة بي واي دي F3 نحو 168 ألف جنيه.





6- نيسان صني

تتألق العلامة التجارية اليابانية نيسان بالسيارة الأكثر مبيعا والتي تنتمى إلى اصدار السيدان، فزودت بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن تنتج طاقة قدرها 108 حصان، وعزم أقصى للدوران بلغ 134 نيوتن/متر. متصل بنوعين من ناقلي الحركة الأول مانيوال مكون من 5 سرعات واخر اوتوماتيكي الأداء.





وبفضل هذه الإمكانيات فيمكن للسيارة أن تتسارع من وضع الاستعداد حتى تصل الى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك في غضون 15.5 ثانية، وبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، وذلك عندما تقطع السيارة مسافات تصل الى 100 كم/ساعة.





و جاءت السيارة نيسان صني فئة المانيوال بسعر 179,900 جنيه ألف جنيه.





7- رينو لوجان

حصلت السيارة على محرك مكون من 4 أسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج طاقة قدرها 90 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 128 نيوتن/متر، بناقل حركة مانيوال، وإصدار أخر أعلى تجهيزا ينتج طاقة قدرها 110 حصان ، و عزم أقصى للدوران يبلغ 148 نيوتن/متر متصل بناقل حركة أوتوماتيك.





وبهذه القدرات فيمكن للسيارة رينو لوجان أن تتسارع من وضع الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 11.5 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر عندما تقطع السيارة لمسافات تصل الى 100 كم.



