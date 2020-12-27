ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ماكرون: تطعيم كورونا اختياري واللقاح مجانا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:11 م
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
Advertisements
قسم الخارجي
مع انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في فرنسا، سعى الرئيس "إيمانويل ماكرون" إلى طمأنة المتلقين، مؤكدا أن اللقاحات آمنة.

وقال "ماكرون"، في سلسلة تغريدات على "تويتر"، إن اللقاح لن يكون إجباريًّا، مطالبًا بالثقة في الباحثين والأطباء الفرنسيين.

وأشار الرئيس الفرنسي، إلى أن المرحلة الأولى من عملية التطعيم تستهدف كبار السن، والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وأكد "ماكرون"، في تغريدة أخرى، أن اللقاح "مجانا" ويحصل على دعم حكومي كامل، مطالبًا بالفخر بمجال الرعاية الصحية.

وتبدأ باريس وعواصم أوروبية عدة، اليوم الأحد، حملة تطعيم واسعة ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" باستخدام لقاح "فايزر-بيونتيك".

وذكر ماكرون في بداية حملة التطعيم ضد المرض "لدينا سلال جديد ضد الفيروس.. اللقاح".

وبدأت حملة التطعيم رسميا اليوم، حيث تلقت سيدة تبلغ 78 عاما أول جرعة من لقاح فيروس كورونا في فرنسا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

روسيا تطالب بحقها من العالم: نحن أول من توصل للقاح لفيروس كورونا

فرنسا تعلن مجانية التلقيح ضد فيروس كورونا

كورونا ليس له مكان..روسيا تبدأ حملة تطعيم مواطنيها بأول لقاح في العالم

تفعلها اليوم.. أول دولة في العالم تبدأ تطعيم شعبها بفيروس كورونا

لقاح فايزر _بيونتيك مجانا .. سعوديون ومقيمون يتلقون مصل كورونا..فيديو

الكويت تعلن بدء حملة التطعيم ضد كورونا باستخدام لقاح فايزر

ترشيحاتنا

بعد تبرع والدتها.. أول تعليق من رئيس جامعة المنوفية على وفاة الطفلة ليلى

محامي أصالة يكشف مفاجأة حول طلاقها من طارق العريان

بعد تعرضها للتنمر.. تعرف على عمر يسرا اللوزي وجنسية والدتها

الزمالك يكشف حقيقة إزالة لافتة تركي آل الشيخ

الأهلي نادي القرن .. موعد حفل جوائز جلوب سوكر والقنوات الناقلة

بسبب كورونا .. ميدو يعتذر عن عدم الظهور في أوضة اللبس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 حيل طبيعة لعلاج الزكام في يوم واحد

القائمة الكاملة لأسعار بي واي دي 2020 - 2021 في مصر

لوك جديد.. ريهام أيمن بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام