رسميا.. جروس يعود من الاعتزال ويتولى تدريب شالكه الألماني

وذكر نادي شالكه في بيان رسمي، أنه تم تعيين كريستيان جروس مديرا فنيا للفريق حتى نهاية الموسم.

ويحتل فريق شالكه المركز الـ 18 والأخير في جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 4 نقاط.

يذكر أن كريسيتان جروس أعلن اعتزاله التدريب في شهر مايو الماضي، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات في أوروبا وآسيا وأفريقيا.



