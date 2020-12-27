ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رسميا.. جروس يعود من الاعتزال ويتولى تدريب شالكه الألماني

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:21 م
كريستيان جروس
كريستيان جروس
Advertisements
محمد السعيد
أعلن نادي شالكه الألماني، تعيين السويسري  كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق، مديرا فنيا للفريق، خلفا لـ مانويل بوم، الذي أقيل مؤخرا بسبب سوء النتائج.

وذكر نادي شالكه في بيان رسمي، أنه تم تعيين كريستيان جروس مديرا فنيا للفريق حتى نهاية الموسم.

ويحتل فريق شالكه المركز الـ 18 والأخير في جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 4 نقاط.

يذكر أن كريسيتان جروس أعلن اعتزاله التدريب في شهر مايو الماضي،  بعد مسيرة حافلة بالإنجازات في أوروبا  وآسيا وأفريقيا.

وتولي جروس، تدريب الزمالك الموسم قبل الماضي، وقاد الفريق للتويج بطولتي السوبر المصري السعودي والكونفيدرالية، ورحل قبل استكمال مسابقتي الدوري وكأس مصر، بسبب انتهاء عقده مع القلعة البيضاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصير البشرية سيتغير.. حكاية العرافة بابا فانجا وتوقعاتها "المفزعة" في 2021

هربوا حفاة.. حكاية ليلة مرعبة عاشها اللاجئون السوريون في لبنان

مهما كبرت.. 7 حيل تجعل الجسم رشيقا ونشيطا لآخر العمر